eMAG Black Friday - Compania s-a adaptat la pandemie și va vinde și vouchere pentru teste Covid. Câte produse vor fi în ofertă, pe categorii

Potrivit unui studiu realizat în această lună, 54% dintre românii cu vârsta între 18-65 ani intenționează să facă cumpărături în această ediție de Black Friday, în creștere cu 8% față de anul trecut.Stocurile de Black Friday adaptate vremurilor, cu produse medicale în ofertă:40.000 de produse IT220.000 de electrocasnice mici75.000 de televizoare130.000 de smartphone-uri50.000 de sticle de whisky, vin și alte băuturi alcoolice10 tone de cafea40.000 de electrocasnice mari400.000 de articole fashion200.000 de parfumuri și cosmetice500.000 de jocuri și jucării500.000 de produse pentru casă și grădină100.000 de articole și echipament sportiv100.000 produse de protecție și echipamente medicaleProduse speciale:Teste Real Time PCR la 199 lei, cu reducere de aproape 50%Peste 200 de mașini și moto, cea mai extinsă ofertă din toți cei 10 ani de Black FridayCea mai mare reducere, de 34.000 euro la un BMW 840d XDrive Gran CoupeÎnchiriere de rulote, mașini, servicii taxi și car-sharingAbonamente de telefonieServicii medicaleCafea de la StarbucksMonede și lingouri de aurCeasuri și bijuterii de luxCa urmare a digitalizării accelerate din ultimul an și a adopției din ce în ce mai rapide a cumpărăturilor online, eMAG estimează că plățile cu cardul vor înregistra cea mai mare rată de creștere de la an la an de până acum de Black Friday, ajungând la 55% din totalul vânzărilor față de 42% în 2019.Investiții pentru pregătirea evenimentuluieMAG a extins considerabil rețeaua easybox, ajungând în prezent la peste 850 de unități, de peste trei ori mai mult față de ediția anterioară de Black Friday. Așteptările sunt ca un sfert dintre comenzi să fie livrate în easybox, aproape triplu față de numărul de comenzi din ediția anterioară.eMAG a investit peste 4 milioane de euro în servere, servicii de hosting cloud și dezvoltare, precum și în cele trei depozite care, împreună, acoperă o suprafață de peste 170.000 mp. În plus, compania a angajat anul acesta 1.200 de oameni în zonele de Customer Care, în centrele logistice, dar și în echipele de tehnologie.Echipele din depozitele eMAG sunt pregătite pentru a procesa coletele încă de la primele ore, în condiții de deplină siguranță, astfel încât comenzile să fie predate către curieri cât mai rapid și livrate până pe 27 noiembrie. Pentru a atinge acest obiectiv, eMAG colaborează strâns cu firmele de curierat FAN Courier și Sameday.