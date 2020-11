Samsung va lansa Galaxy S21 în ianuarie, cu peste o lună mai devreme decât în 2020 - presă

Samsung Electronics va lansa în ianuarie noile telefoane Galaxy S, cu peste o lună mai repede decât de obicei, spun sursele. Inițial s-a scris că noua gamă se va numi Galaxy S30, mai nou sursele spun însă că denumirea comercială va fi Galaxy S21.Galaxy S20 - lansat în martie anul trecut - are ecran de 6,2 inci și costă aproximativ 3.000 de lei, în timp ce Galaxy S20+ are ecran de 6,7 inci și costă de la 3.500 de lei. În octombrie, compania a lansat o versiune mai accesibilă la preț, S20 FE, care costă 2.600 lei.Samsung a fost pentru câteva luni detronată de Huawei la numărul de smartphone-uri vândute, dar a recâștigat poziția, mai ales că Huawei a pierdut mult în Europa și SUA din cauza interdicțiilor de a folosi suita de aplicații Google.Samsung are 23% pe piața mondială a smartphone-urilor, iar pe cea locală cota este de 50%.