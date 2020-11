Microsoft lansează noua generație a consolelor de gaming Xbox

Xbox Series X va costa 499 dolari, iar Xbox Series S va fi 299 dolari, dar criticii spun că dacă seria X chiar este o consolă super-puternică, Seria S are specificații slabe, prea puțin spațiu de stocare și atuuri mai puține la capitolul grafică.Este pentru prima oară când Microsoft lansează consola în aceeași dată la nivel global și precomenzile au avut volum record. Compania se bazează și pe Xbox Game Pass, serviciul prin abonament care dă acces userilor la peste 100 de jocuri. Game Pass a fost lansat în iunie 2017 și are 15 milioane de abonați.Microsoft spune că se va simți o mare diferență la viteza de încărcare a jocurilor și experiența va fi net îmbunătățită. Printre titlurile care vor putea fi jucate se numără Gears of War 5, Sea of Thieves, Forza Horizon, Assassin's Creed Valhalla și Call of Duty: Cold War.Unul dintre motivele pentru care Sony are succes mai mare cu consolele sale ține de faptul că pe ele sunt mai multe jocuri exclusive. Microsoft nu are pe noile console nici noua versiune a jocului Halo care nu este gata, ci va apărea în 2021. Microsoft a cumpărat în ultimii ani mai multe studiouri de jocuri, dar noile titluri nu sunt încă gata. Compania spune însă că va recupera.Conform datelor statista.com, cea mai vândută consolă din istorie este Sony Playstation 2, cu mai bine de 150 de milioane de unități, urmată de Nintendo DS, tot cu peste 150 de milioane. Xbox 360 și-a găsit peste 85 de milioane de clienți.