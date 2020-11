Sony lansează consola PS5, unul dintre cele mai așteptate gadget-uri din acest an

PS5 a fost anunțată încă dim primăvară, iar lansarea este la două zile după ce Microsoft a lansat noua generație Xbox.Microsoft a lansat consola în toate țările simultan, în timp ce Sony are două ”valuri” de lansare. Pe 12 noiembrie în câteva piețe esențiale și pe 19 noiembrie în restul lumii, inclusiv România.PS5 a generat o mulțime de review-uri pozitive fiind lăudată pentru grafică, pentru cât de repede se încarcă jocurile și pentru noul controler.Vor fi două versiuni: una premium, la 500 de dolari și una ”digitală”, la 400 de dolari, diferența fiind că aceasta din urmă nu are compartiment pentru disc, ceea ce înseamnă că pot fi jucate pe ea doar titluri descărcate online, ceea ce înseamnă că fabricantul are control clar asupra prețurilor jocurilor și este sigur că userii nu vor juca titluri cumpărate de la alți oameni.Sony deține 14 studiouri de jocuri care dezvoltă titluri exclusiv pentru consolele Playstation, prezența multor titluri atractive fiind un avantaj față de Microsoft. Printre jocurile cele mai așteptate se numără "Spider-man: Miles Morales", "Ratchet & Clank: Rift Apart", "Horizon: Forbidden West",PlayStation 5 este alimentat de un procesor AMD Ryzen Zen 2 octa-core cu viteze variabile de până la 3,5 GHz, asociat cu un GPU personalizat cu 10,3 TF de putere și o frecvență variabilă de 2,23 GHz. Dispozitivul vine cu 16 GB de memorie RAM GDDR6 și o unitate de stocare NVMe SSD de 825 GB. PS5 promite o rezoluție de până la 8K și rate de cadru de 120 fps.