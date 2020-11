6 lucruri pe care nu le știai despre compania Huawei

​Huawei România - 20 de ani

Sediul Huawei din București. FOTO via Profimedia ImagesHuawei a intrat pe piața românească în urmă cu aproape 20 de ani și la început a avut doar câțiva angajați. În 2014, numărul acestora a ajuns la 1360, iar în 2019 Huawei România a avut peste 2300 de angajați și susține, indirect, peste 6320 locuri de muncă în toată țara. Din acest punct de vedere, filiala Huawei din România ocupă locul 2, imediat după Germania, din toate filialele Huawei din Uniunea Europeană.Deși pentru publicul larg Huawei este asociat în primul rând cu un brand de telefoane, compania chineză este un jucător major în industria de furnizare de echipamente și tehnologii de telecomunicații.România este o țară de importanță strategică pentru Huawei, motiv pentru care compania a construit aici 7 centre care oferă servicii la nivel internațional: Global Service Center, Accounting Shared Services Center, Human Resources Shared Services Center, Contract Fulfillment & Deal Hub, Consumer Business Group European Contract Fulfillment Center, Bidding Center și E-mall. Peste 80% din angajații din aceste centre sunt recrutați de pe plan local și lucrează la proiecte internaționale care implică alte țări din UE și chiar din Africa.Compania chineză Huawei a început cercetările în ceea ce privește tehnologia 5G în 2009 și până la sfârșitul lui 2019 a investit în acest domeniu 4 miliarde de dolari americani în total. Huawei a depus 26.600 de contribuții la standardele 3GPP. Potrivit Institutului European de Standarde în Telecomunicații (ETSI), Huawei deține 4.348 de familii de brevete esențiale 5G, adică peste 20% din totalul acestora. Acest fapt plasează Huawei pe primul loc dintre toți furnizorii în ceea ce privește brevetele 5G.Huawei intenționează să crească investițiile în tehnologia 5G. În prezent, sunt peste 10.000 de persoane care lucrează pentru rețele 5G, fără să-i mai punem la socoteală și pe cei care lucrează la dispozitivele 5G. Eforturile de cercetare și dezvoltare ale Huawei în 5G se concentrează pe dezvoltarea de produse de calitate, optimizarea performanțelor rețelei și reducerea costului pe bit și a consumului de energie a stațiilor de bază.Inovația a fost și este considerată de Huawei fundamentală pentru supraviețuirea și dezvoltarea companiei în ultimii 30 de ani. Și în perioada următoare, Huawei va investi în cercetare și explorare a tehnologiilor de vârf între 3 și 5 miliarde de dolari anual.Pentru a-și atinge scopurile, Huawei pune foarte mare accent pe resursa umană specializată și ultra specializată: 15 000 de angajați din Huawei lucrează în cercetare, dintre care 700 au cel puțin un doctorat în matematică, peste 200 în fizică și chimie și peste 5000 de angajați au un doctorat în inginerie.Huawei a încheiat parteneriate privind cercetarea și inovarea cu peste 300 de universități și peste 900 de institute și companii de cercetare din toată lumea. Fidelă principiului inovației deschise, compania urmărește să atragă profesioniști și cercetători din toată lumea.În Wuhan, orașul din China unde a izbucnit pandemia COVID-19, a fost construit un spital mobil, HuoShenShan, în doar zece zile, de la momentul proiectării până la construcție și livrare.Pentru a asigura construcția rețelei de internet și telecomunicații, Huawei a trimis la fața locului peste 100 de ingineri și mai mult de 10 parteneri locali. Suprafața spitalului mobil este de 34.000 de metri pătrați și a fost nevoie să se conecteze la rețea peste 1600 de device-uri. Rețeaua, complet funcțională, a fost livrată spitalului în doar 3 zile.Foarte important, în toată această perioadă, nicio persoană implicată în acest proiect nu s-a infectat cu coronavirus.În ciuda pandemiei, compania Huawei a avut un an bun în 2020. În primele 3 trimestre ale lui 2020, compania chineză a înregistrat venituri totale de 671,3 miliarde CNY (101,4 miliarde dolari americani), în creștere cu 9,9% față de anul precedent, iar marja profitului net a fost de 8,0%. Raportat la prima jumătate a anului, veniturile au fost de 454 miliarde CNY (282,6 miliarde dolari US), în creștere cu 13,1% față de anul precedent; marja profitului net a fost de 9,2%.Huawei este membru activ în mai mult de 400 de organizații de standarde, alianțe din industrie și comunități open source, unde deține peste 400 de poziții cheie. Compania este membră în consiliul sau în comitetul executiv din organizațiile: 3GPP, IETF, IIC, IEEE-SA, Linux Foundation, BBF, ETSI, TMF, WFA, WWRF, CNCF, OpenStack, LFN, LFDL, IFAA, GP, CCSA, AII, CUVA și VRIF. Huawei contribuie în mod continuu la peste 200 de organizații de standardizare. Până în prezent, a depus peste 60.000 de contribuții standard. Huawei face parte în mai mult de 200 de comitete tehnice de coordonare.Acest articol face parte dintr-un proiect editorial susținut de Huawei România.