Adevărul despre hackerii români și eternul mit "Râmnicu Vâlcea"

România se bucură de două mituri ceva mai consistente: Dracula și Râmnicu Vâlcea. Dacă cel dintâi nici măcar statut de legendă nu mai are, pe cel din urmă îl pot demonta foarte ușor. Dar nu eu, ci oameni care se pricep mult mai bine la hackeri, Râmnicu Vâlcea și infracționalitate cibernetică. Așa că am scuturat copacul hackingului românesc și n-am mai rămas nici măcar cu frunzele.

De acum până la finalul anului iau miturile și le demontez cu speranța că te voi ajuta să înțelegi un pic mai bine securitatea cibernetică, hackerii și vulnerabilitățile din dispozitivele care au ajuns indispensabile în viețile noastre. Nu sunt expert în securitate cibernetică, tocmai de aceea mă vor ajuta de fiecare dată doi oameni de la Bitdefender care știu mult mai multe despre acest subiect: Liviu Arsene, specialist în amenințări informatice, și Bogdan Botezatu, director de cercetare în amenințări informatice.

Ultimul deceniu a fost de-a dreptul spectaculos când vine vorba de tehnologie. Nu doar că telefonul a devenit computerul principal pentru foarte mulți dintre noi, dar România s-a trezit descrisă în termeni un pic prea grei pentru realitate. În 2011, de exemplu, Le Monde scria despre Râmnicu Vâlcea și cum acolo există Hackerville, acest tărâm al hackingului. În același an, Wired explora subiectul și încerca să facă lumină în lumea din Râmnicu Vâlcea.

Românii care au speriat NASA și eBay. Și mitul s-a umflat ca un balon

Cu toate aceste detalii în minte pe mine mă interesează ce fel de hackeri avem în prezent și cât de umflat e mitul cu Râmnicu Vâlcea.

Bogdan Botezatu a tranșat problema: "Ca români n-am stat noi foarte bine niciodată la capitolul hacking. Avem, într-adevăr, criminalitate informatică, dar cea mai mare parte din ea este criminalitate informatică de rang inferior; oameni care cumpără cărți de credit de pe internet, scriu datele pe carduri goale și le trimit în Statele Unite ale Americii ca să scoată alți băieți bani din bancomate. Sau operează rețele de phishing, înșelătorii cu carduri, numere de telefon, cartele SIM. Toate acestea intră la criminalitate, dar nu e cybercrime state of the art, să spui că sunt hackeri români care dezvoltă amenințări informatice sau descoperă vulnerabilități și le exploatează. Sunt cel mult găinării ce fac ai noștri", a explicat Bogdan.

În cele mai multe cazuri, infractorii români prezentați drept hackeri sunt, de fapt, operatori ai unor soluții pe care le cumpără de pe dark web. "În lumea hackingului, ei nu creează nimic, cum ar fi skimmerele (dispozitive montate pe fanta bancomatului - n.r.) care fură date. Pur și simplu cumpără datele «la kilogram» și își asumă riscul să meargă la bancomat cu cardurile furate", a adăugat Bogdan.

Nu e neapărat o particularitate a României, sau a abordării infractorilor români. În prezent, majoritatea atacurilor informatice sunt cumpărate drept serviciu. "De cele mai multe ori, ai un individ care înțelege că se câștigă foarte mult din infracționalitate cibernetică și are nevoie de o soluție s-o trimită la victime, să le infecteze, apoi să aștepte să-i vină banii", a explicat Bogdan. "Nu vrea să se specializeze prea mult în zona asta, așa că vorbește cu oameni de pe darknet care îi pregătesc un pachet de afiliat. Pachetele de tipul acesta înseamnă că dă, de exemplu, 40% din profituri către creatori. Asta e ceea ce se numește «malware as a service» și a început să fie popular de prin 2017-2018. În principal, funcționează cu ransomware , că sunt câteva rețele de distribuitori, dar ei nu se bagă pe partea de infectare".