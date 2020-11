Facebook nu reușește să găsească echilibrul între necesitatea de a reduce dezinformarea în rețea și dorința de a continua să-și crească business-ul

La câteva zile după alegeri o delegație a angajaților Facebook s-a dus la Mark Zuckerberg pentru a-i prezenta o situație îngrijorătoare: dezinformările legate de alegeri au atins cote extrem de mari, mai ales pe fondul acuzațiilor de fraudă lansate de Trump și oamenii săi care nu au vrut să accepte că au pierdut.Angajații propuneau o măsură de urgență pe care Zuckerberg a aprobat-o: o schimbare a algoritmului care determină ce văd userii în News Feed care să facă așa încât știrile din surse verificate, serioase, să fie mereu mai sus, iar cele din surse discutabile să fie retrogradate.Consecința a fost că a crescut puternic vizibilitatea unor surse precum CNN, The New York Times sau NPR, dar a scăzut în cazul unor pagini precum Breitbart sau Occupy Democrats.Câțiva angajați au cerut ca aceste modificări să rămână permanente pentru că ar duce la un Facebook mai calm, cu mai puține subiecte care să dezbine oamenii. Pe de altă parte, șefi ai companiei au spus că schimbările sunt provizorii.Dezbaterea legată de News Feed ilustrează o tensiune ce există în interiorul companiei unde sunt angajați care spun că aspirațiile companiei - care pretinde că vrea să ajute la crearea unei lumi mai bune - se bat cap în cap cu dorința Facebook de a domina această lume.Au fost în ultimele luni dezbateri pe grupurile de angajați Facebook pornind de la faptul că rețeaua, prin modul în care este construită, amplifică enorm mesajele, și de multe ori amplifică și dezinformările.Angajații idealiști vor ca Facebook să ia măsuri decisive pentru a limita dezinformările și conținutul ce îi învrăjbește pe oameni. Angajații pragmatici își dau seama că măsurile radicale ar afecta creșterea business-ului Facebook și ar duce la noi scandaluri cu politicienii furioși că le sunt eliminate postările. În plus, cum Facebook oferă salarii foarte bune, mulți dintre cei care sunt supărați pe ce întâmplă în companie rămân și fiindcă sunt mulțumiți de bani.Echilibrul este greu de găsit, mai ales că sunt milioane de postări pe zi, iar cele ale politicienilor sunt uneori atât de controversate, încât scandalul stârnit de eliminarea unei postări ar fi mai mare decât dacă mesajul ar fi păstrat.Cei de la Facebook au făcut și alte modificări la algoritm în ultimele săptămâni, de exemplu soft-urile anticipau care postări aveau potențial de a genera multe comentarii negative și deci le retrogradau în News Feed. Dar după unele dintre aceste schimbări, datele interne au arătat că userii au stat mai puțin în rețea sau au deschis Facebook de mai puține ori pe zi fiindcă nu au găsit conținutul care le era pe plac.