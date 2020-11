IBM vrea să renunțe la 10.000 de angajați din Europa

IBM a anunțat decizia în discuții cu sindicatele, la începutul lunii, spun sursele. Restructurarea ar trebui să se producă până la jumătatea lui 2021.Divizia de servicii IT va fi cel mai afectată de tăieri, fiind cea care gestionează operațiunile cotidiene de infrastructură, precum managementul centrelor de date și suportul pentru instalarea, operarea și depanarea diverselor echipamente.IBM anunțase în octombrie că vrea să vândă această divizie și să se concentreze pe cloud computing și pe inteligență artificială și ar vrea ca separarea să se producă până la final de 2021.IBM este deja într-un program de reducere a efectivelor, încă de la început de an, însă nu a spus despre cât este vorba. Compania nu anunță aproape niciodată cu cât va reduce efectivele, o singură excepție fiind în 1993 când un CEO venit din afara companiei, Lou Gerstner, a anunțat reduceri ale efectivelor cu 60.000 de angajați.IBM are 352.000 de angajați în lume, iar maximul ultimelor două decenii a fost în 2012 - 434.000.