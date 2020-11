Burse în valoare totală de 55.000 de euro pentru cadre didactice din mediul universitar, de la firme IT din România. Lista câştigătorilor

​Industria IT din România a oferit în total 55.000 de euro, prin intermediul proiectului Bursele ANIS, sub forma unor sponsorizări de câte 5.000 de euro cadrelor didactice tinere, pentru susținerea unor cursuri tehnologice inovatoare. În ediția din acest an au fost selectate 11 cursuri, ce vizează tehnologii precum Cybersecurity, Machine Learning, Artificial Inteligence, Big Data, Health Tech și Tech for All, propuse de asistenți sau lectori universitari, cu vârste cuprinse între 28 și 38 de ani, ce activează în universități prestigioase din România.



