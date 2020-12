Salesforce va cumpăra Slack pentru 27,7 miliarde dolari

Rămâne ca tranzacția să primească aprobările din partea autorităților. Slack a fost înființată în 2010 iar în iunie anul trecut a intrat pe bursă cu o capitalizare de aproape 14 miliarde dolari, dar capitalizarea a scăzut la sub 9 miliarde dolari la începutul lui 2020. Anunțul legat de achiziție a făcut ca acțiunile să crească foarte puternic și capitalizarea este acum de 25 miliarde dolari.Salesforce are o capitalizare de 230 miliarde dolari și este cel mai mare dezvoltator de soft-uri pe care companiile le folosesc pentru a gestiona relația cu clienții. Compania a fost înființată acum 21 de ani și este condusă de Marc Benioff care a promovat ideea de a vinde soft prin cloud, cu un abonament și nu prin instalarea fizică și costisitoare pe computere.Va fi cea mai mare achiziție din istoria Salesforce, dacă se va concretiza. Salesforce a cumpărat în 2018 compania MuleSoft, pentru 6,5 miliarde dolari, iar în 2019 a cumpărat compania de vizualizare a datelor Tableau, pentru 15,3 miliarde dolari.Slack Technologies are 12 milioane de useri și este o mega - aplicație de mesagerie folosită în interiorul a mii de companii pe o mulțime de terminale și platforme. Se pot crea grupuri de discuții și Slack poate fi ușor integrată cu alte aplicații. Ea se vrea a fi un înlocuitor al e-mail-ului în interiorul companiilor.Unul dintre marii concurenți ai ambelor companii este Microsoft, care concurează cu Salesforce la capitolul software pentru monitorizarea clienților. În 2016, TechCrunch scria că Microsoft a vrut să cumpere Slack pentru 8 miliarde dolari, dar tranzacția nu s-a concretizat. Tot în acel an, Microsoft crea aplicația Teams care acum a crescut enorm în lunile de pandemie.Pe de altă parte, în august Slack a acuzat Microsoft în Europa că se folosește de puterea pe care o are pentru a-și zdrobi concurența.