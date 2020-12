[P] Lucian Maican, Director General Systematic: “Fiecare linie de cod pe care o scriem ajută la salvarea sau la creșterea calității vieții.”

​Systematic este un producător internațional de software cu capital danez. Centrul de dezvoltare din România și-a început activitatea în ianuarie 2017 și are în prezent o comunitate de peste 120 de angajați ce lucrează la proiecte în domeniul educației, sănătății și apărării.





Am discutat cu Lucian Maican, Director General Systematic, pentru a afla mai multe despre planurile companiei în perioada următoare. Iată care au fost, pe scurt, ideile principale:





• Am adus la București elemente ale culturii daneze: echilibrul dintre viața personală și cea profesională, flexibilizarea programului de lucru și construirea unui pachet complex de inițiative de wellness și wellbeing.







• Încă de la începutul pandemiei, din martie, angajații lucrează de acasă pentru a-i proteja si pentru a le oferi siguranță deplină.







• Căutăm persoane deschise spre a face mai mult decât programare, cu atenție la detalii și focus pe calitate, colegi noi care să împărtășească pasiunea noastră pentru programare și care să se simtă provocați de complexitatea soluțiilor noastre.







• Tehnologiile folosite: Java, Scala, JavaScript, Angular, .NET.







• Recrutăm în continuare și creștem moderat pentru a susține proiectele noi. Avem roluri pentru specialiști pe zona de dezvoltare, testare, project management, DevOps.







Lucian Maican s-a alăturat echipei Systematic în rolul de Project Manager, iar din 2019 a fost promovat ca Director General al centrului de dezvoltare din București. Anterior, a lucrat în cadrul unei companii de IT&Telecom, unde a ocupat diferite poziții de management din 2008 până în 2018.





Ce v-a convins să vă alăturați Systematic?







În rolul anterior, făceam management pentru un centru de suport, iar în Systematic am venit pe o poziție de project manager în Healthcare, domeniu de mare interes pentru mine. Poziția are expunere directă la client, așa că am decis să mă întorc de pe o zonă de suport, unde nu aveam expunere la client, pe o poziție în care lucrez direct cu clientul. Asta m-a convins.







Faptul că în Systematic lucrăm pe arii de business cu impact pozitiv în viața oamenilor pentru mine a cântărit mult în decizia de a mă alătura companiei. Ceea ce facem în Systematic, fiecare linie de cod pe care o scriem, ajută la salvarea de vieti sau la creșterea calității vieții pentru beneficiarii aplicatiilor noastre. Soluțiile pe care le avem in departamentele de Defence, Healthcare, chiar și în zona de Digital Transformation, dacă ne referim la aplicațiile care cresc eficiența echipelor de intervenție a poliției, toate acestea au un impact pozitiv în societățile în care activăm. "A line of code changes lives."





Care a fost evoluția centrului de dezvoltare software Systematic din București?







Systematic este activ pe piața din România din 2015, când lucram cu două companii de outsourcing. Systematic a cumpărat una dintre aceste companii în 2017 și am adus in companie si colegii care lucrau pe solutiile noastre din cea de-a doua. Așa s-a născut Systematic Development Center, în ianuarie 2017, când aveam aproximativ 30 de angajați.







Din octombrie 2017 până în iulie 2019, am crescut până la o echipă de peste 120 de angajați. Ne-am dezvoltat pe toate cele trei arii de business – Defence, Healthcare și Digital Transformation. Din martie 2018, am început să aducem in echipele din Romania si rolul de project manager, iar de atunci am angajat sau am crescut din intern manageri de proiect responsabili de toate cele 3 arii de business. Pe lângă asta, avem un efectiv numeros, inclusiv pe partea de funcții suport care ajută la dezvoltarea centrului. Echipa de Shared Functions are expunere internațională și livrează proiecte atât pentru România, cât și pentru sediul central sau alte filiale Systematic din lume.





Odată cu 2018, am început să avem vizite de clienți la sediul din București. Chiar dacă nu vindem produsele sau soluțiile în România, colegii noștri lucrau pe acele produse cu clienții noștri din Suedia și Danemarca. În cadrul vizitelor de la sediul central, aceștia și-au exprimat dorința de a cunoaște și centrul de dezvoltare din România, așa că ne-am bucurat de vizita lor.







Din iulie 2019, am intrat într-o fază de stabilizare. Am trecut din etapa de creștere accelerată într-o etapă de consolidare a creșterii pe care am experimentat-o în decursul a unui an și jumătate. Am crescut într-o perioadă scurtă cu un număr mare de oameni, așa că am văzut nevoia de a consolida echipele, având mulți oameni noi. Am pus mai mult accent pe cultura organizațională și am infuzat centrul de dezvoltare din București cu exemplele de bună practică ale culturii daneze. Unul din lucrurile la care ținem foarte mult la Systematic este să construim comunități sustenabile. Ne dorim ca toți colegii noștri să se simtă confortabil într-un mediu de lucru stabil, în care să comunicăm și să adresăm deschis provocări și soluții și în care să împărtășim un puternic angajament de a aduce o contribuție importantă în societate cu fiecare linie de cod pe care o scriem.





Cultura organizațională din Systematic pune mult accent pe echilibrul dintre viața personală și cea profesională, iar noi, în cadrul centrului din București, ne-am dorit să susținem acest echilibru la standardele aceleași standarde prin flexibilizarea programului de lucru și construirea unui pachet complex de inițiative de wellness și wellbeing.







Ce oferă diferit Systematic față de alte centre de dezvoltare software?







La Systematic, salvăm vieți. Responsabilitățile noastre de zi cu zi aduc un impact pozitiv în societățile în care utilizatorii noștri folosesc aplicațiile pe care le dezvoltăm. Asta îmi amintește de o anecdotă în care doi zidari sunt întrebați ce fac - primul spune “construiesc un zid”, iar cel de-al doilea răspunde “eu construiesc o catedrală”. Lucrăm cu un “sense of purpose” aparte atunci când codul scris de noi se cuantifică într-o aplicație de management digital a unui spital sau aplicații ce sunt folosite de către armatele NATO.







Pentru a livra aceste soluții, lucrăm cu standarde de calitate ridicate. Systematic este o companie certificată CMMI5, iar pentru a lansa o noua versiune a unei aplicatii existente sau o noua aplicatie in productie pașii de urmat implica o serie de actiuni de documentare si raportare, toate acestea pentru a asigura un nivel al calitatii corespunzator cerintelor CMMI5.







Poate ar fi bine de menționat faptul că rolurile pe care le oferim în Systematic sunt mai mult decât roluri de programatori. Ceea ce dezvoltăm în cadrul companiei sunt System Engineers – în care colegii noștri pregătesc o etapă de documentație solidă înainte de implementare, documentație ce definește conceptul final, stabilește functionalitățile și detaliile tehnice, dar și estimări și riscuri. Această etapă se lucrează în echipe și este facută publică pe canalele noastre interne, astfel încât susține și ajută la procesul de knowledge sharing. În România, vorbim mult despre programatori, oameni care scriu cod. De aceea, colegii noștri au o poziționare strategică a ceea ce urmează să implementeze. Orice System Engineer care începe în Systematic are un curs de Feature Driven Development care se ține în Danemarca. Pe perioada pandemiei, însă, acesta a fost ținut online.







Un al treilea exemplu este spațiul de lucru. Avem un birou în centrul Bucureștiului, în Piața Romană, în care am investit semnificativ în amenajarea celor două etaje. Ne-am dorit să creăm în oglindă spațiul de birou conform sediului central din Aarhus. Ne-am dorit ca totul să arate ca în Danemarca pentru a continua în spiritul culturii și al designului scandinav. Danezii vorbesc despre “hygge” ca un spațiu fizic completat de confort și emoție, care ne aduce împreună. Noi am creat spații de networking și am încurajat evenimentele în spirit de comuniune. Am organizat întâlniri și momente de celebrare pe care le-am desfășurat fie pe terasă, fie în cantina noastră. Am suferit în perioada aceasta de pandemie în care am fost nevoiți încă din martie să lucrăm de acasă, ne lipsește viața de la birou.







Care sunt proiectele la care se lucrează în centrul de dezvoltare software Systematic din București?







Lucrăm pe toate cele 3 arii de business – Defence, Healthcare și Digital Transformation pentru sectorul public și privat, cu mențiunea că, pentru cel de-al treilea departament, dezvoltăm platforme digitale de e-learning și de management al bibliotecilor din Danemarca.







SitaWare – o suită care oferă un set de instrumente cuprinzător care poate crește semnificativ flexibilitatea operațională și reduce timpul de implementare, oferind în același timp capacități extinse de interoperabilitate.8 În cadrul departamentului de Defence, lucrăm pentru dezvoltarea suitei– o suită care oferă un set de instrumente cuprinzător care poate crește semnificativ flexibilitatea operațională și reduce timpul de implementare, oferind în același timp capacități extinse de interoperabilitate.8





, o suită de e-health care susține domeniul sănătății și al asistenței sociale, sporind fluxul de lucru, procedurile și totodată siguranța pacientului.

În zona de Healthcare, colegii noștri dezvoltă platforma Columna , o suită de e-health care susține domeniul sănătății și al asistenței sociale, sporind fluxul de lucru, procedurile și totodată siguranța pacientului.





, platformă de învățare adaptată pentru profesori și elevi, și , un pachet de software care include soluții digitale utilizate de către personalul administrativ în biblioteci, dar și de către cei care împrumută cărți de la bibliotecă.

În ceea ce privește domeniul educației, colegii nostri dezvoltă mai multe aplicații: MoMo , platformă de învățare adaptată pentru profesori și elevi, și Cicero , un pachet de software care include soluții digitale utilizate de către personalul administrativ în biblioteci, dar și de către cei care împrumută cărți de la bibliotecă.





Care sunt tehnologiile folosite în mod preponderent?







În general, lucrăm cu Java, Scala, JavaScript, Angular, .NET.







Cum s-a schimbat modul de lucru în organizație în acest an?







Cu toate că încă din martie am închis biroul și am decis că vom lucra de acasă pentru a oferi siguranță deplină colegilor noștri, ne-am păstrat modul de lucru și ne-am concentrat pe consolidarea echipelor. A fost importantă alinierea și dezvoltarea unei forme de colaborare dincolo de granițe – fiindcă lucrăm în echipe mixte cu colegii din Danemarca. În 2020, am continuat ceea ce ne-am planificat în urmă cu 1 an și jumătate – consolidare și stabilizare.







Cum a evoluat Systematic în 2020?







Noi nu avem business pe piața locală din România, însă, la nivel de grup, business-ul pe Defence a mers și merge în continuare foarte bine. Ca urmare, expansiunea este datorată faptului că am avut un an foarte bun pe Defence și am avut vânzări peste așteptări. Tocmai de aceea, și rolurile pe care le avem deschise în department, menite să susțină proiectele ce vor veni.







S-a văzut un impact al pandemiei în zona de Healthcare, în care am avut unele livrabile întârziate de client fiindcă au fost nevoiți să se concentreze pe criza COVID. Dar preconizăm în următorii ani o creștere pe zona de Healthcare, unde toți cei care activează au văzut nevoia de digitalizare mult mai acută. Au nevoie de eficiență prin digitalizare – iar noi asta oferim prin soluțiile noastre.







Care sunt planurile Systematic pentru 2021?







Continuăm pe ideea de stabilitate și consolidare a culturii organizaționale. Recrutăm în continuare și creștem moderat pentru a susține proiectele noi.







Care sunt motivele pentru care un specialist IT ar trebui să aplice la Systematic?







Vrem să cunoaștem oameni pasionați, oameni care să își dorească să-și dezvolte setul de cunoștințe alături de echipa noastră de profesioniști ce poartă cu mândrie responsabilitatea contribuției pozitive în societate. Pe lângă pachetul salarial competitiv și proiecte complexe, punem la dispoziție posibilități de dezvoltare printr-un program de onboarding și traininguri pe care le susținem în Danemarca (cu excepția acestei perioade de pandemie care ne-a limitat călătoriile). Cei care își doresc să se alăture unei echipe de experți în domeniul Tech și să aibă expunere la diferite tehnologii și framework-uri de management ale proiectului (CMMI5, Scrum Agile) au această posibilitate de afirmare în cadrul organizației.







Care sunt abilitățile pe care le apreciați cel mai mult la un candidat?







Căutăm persoane deschise spre a face mai mult decât programare, cu atenție la detalii și focus pe calitate, colegi noi care să împărtășească pasiunea noastră pentru programare și care să se simtă provocați de complexitatea soluțiilor noastre.





În general, căutăm profesioniști cu experientă în Java, Scala, REST, JavaScript, Angular, .NET.







Ce poziții aveți disponibile în perioada următoare?







Până la final de an, avem 8 poziții deschise în toate cele trei departamente: Healthcare, Defence și Digital Transformation. Sunt roluri diverse prin care ne dorim să aducem în comunitatea Systematic specialiști pe zona de dezvoltare, testare, project management. Recrutăm activ și avem planuri de consolidare a echipelor, în special cele din Defence și Digital Transformation.







Pe lângă aceste roluri, recrutăm pentru unul din centrele de excelență din Systematic, pe zona de Customer Operations. Centrul de dezvolatare din Bucuresti furnizează servicii pentru toate departamentele din companie și contribuie la funcționarea sistemelor critice, cu accent pe stabilitate și scalare. Căutăm oameni cu experință în DevOps, experiență în cele mai bune practici de integrare continuă care să ne ajute în modelarea viitoarelor activități de optimizare, scalare, automatizare și monitorizare a soluțiilor, folosind totodată tehnologii noi.









Lista completă a pozițiilor deschise poate fi consultată aici