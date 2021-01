Samsung a lansat noile telefoane Galaxy S21. Ce specificații au și cât costă

Galaxy S21 clasic are ecran de 6,2 inci, S21 Plus vine cu ecran de 6,7 inci și S21 Ultra are ecran de 6,8 inci. Cel mic are baterie de 4.000 mAh, cel mediu, de 4.800 mAh, iar S21 Ultra are baterie de 5.000 mAh.





S21 Ultra



S21 Ultra are ecran de 6.8 inci, Infinity-O (3200x1440), 515ppi, certificat HDR10+. Greutatea este de 229 de grame.









Memorie: 12GB RAM (LPDDR5) cu 128GB / 256GB stocare internă

S21 Ultra S21 va putea fi folosit și cu S-Pen precum la telefoanele Note, însă stylus-ul nu va fi inclus în cutie și telefonul nu va avea locaș dedicat pentru stylus. Până acum S-Pen putea fi utilizat doar pe telefoanele din seria Note. S-Pen costă 40 de euro.













S21



30X Space Zoom









S21+

Disponibilitate









Începând cu 22 ianuarie, Galaxy S21 Ultra va fi disponibil pe samsung.com/ro, precum și la magazinele partenere, în următoarele variante:

Phantom Silver: 128GB cu 12GB RAM, 256GB cu 12GB RAM sau 512GB cu 16GB RAM

Phantom Black: 128GB cu 12GB RAM, 256GB cu 12GB RAM sau 512GB cu 16GB RAM

În general Samsung prezenta noua generație Galaxy S la final de februarie sau început de martie, însă anul acesta lansarea se petrece cu câteva săptămâni mai repede.16GB RAM (LPDDR5) cu 512GB stocare internăAF de detectare a fazelor de 40 MP, FOV 80 °, F2.2, 0,7 µmCamera quadUltra Wide: 12MP Dual Pixel AF, FOV 120 °, F2.2, 1.4µmWide-Angle: 108MP AF cu detectare de fază, FOV 83°, OIS, F1.8, 0,8µmTelephoto 1: 10MP AF dual pixel,Optic 3x, FOV 35°, OIS, F2.4, 1,22µmTelephoto 2: AF dual pixel de 10MP,Optic 10x, FOV 10°, OIS, F4.9, 1,22µmZoom spațial 100XSenzor cu laser AFCe spune Samsung despre camerele de pe S21 Ultra”Camera principală (ultra-wide, wide și dual telephoto) dispune de un senzor pro de 108MP îmbunătățit, cu care puteți face fotografii HDR de 12 biți, culorile fiind 64 de ori mai bogate și cu un interval dinamic ridicat, de trei ori mai puternic. Pentru prima dată, pe un smartphone Galaxy, puteți fotografia 4K la 60 fps pe toate obiectivele, inclusiv pe cele patru camere din față și din spate, astfel încât să puteți schimba perspectiva, dar calitatea să rămână aceeași. În plus, cu opțiunea de fișier RAW de 12 biți, nu veți pierde niciun detaliu la editarea fotografiilor.Când folosiți zoom-ul S21 Ultra, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la sacrificarea clarității. Galaxy S21 Ultra are zoom spațial de 100x, care este alimentat de primul sistem dual Telephoto de la Samsung – unul optic 3x și unul optic 10x, ambele dotate cu Dual Pixel (2PD) AF – astfel încât să puteți face fotografii chiar și când vă aflați departe de subiectul fotografiat.Senzorul Bright Night îmbunătățit al Galaxy S21 Ultra este un pas important pe care Samsung îl face când vine vorba de fotografia în condiții de lumină slabă. Cu Night Mode îmbunătățit - reducerea zgomotului și tehnologia Nona-binning de 12 MP - puteți surprinde fotografii precum o cameră slab luminată sau un peisaj pe timp de noapte – rapid, la calitate excelentă”.S21 are ecran de 6,2 inci, bateria este de 4.000 mAh, iar greutatea este de 171 grame.Camere S21[Camera frontală10MP Dual Pixel AF, FOV 80°, F2.2, 1.22µmCameră triplăUltra Wide: 12MP FF, FOV 120°F2.2, 1.4µmWide-angle: 12MP Dual Pixel AF, FOV 79° OIS,F1.8, 1.8µmTelephoto: 64MP Phase Detection AF,Hybrid Optic 3X, OISF2.0, 0.8µmCamere S21+are ecran de 6,7 inci, bateria este de 4.800 mAh, iar greutatea este de 202 grame.Începând cu 29 ianuarie 2021, Galaxy S21 și Galaxy S21 + vor fi disponibile comercial prin intermediul operatorilor și partenerilor Samsung din România, dar și pe site-ul oficial. Ambele dispozitive vor fi disponibile în următoarele culori:Galaxy S21: Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom Pink și Phantom White, în versiuni de 128GB și 256GB, cu 8GB RAMGalaxy S21+: Phantom Violet, Phantom Silver și Phantom Black, în versiuni de 128GB și 256GB, cu 8GB RAMGalaxy S20 - lansat în martie anul trecut - are ecran de 6,2 inci și costă aproximativ 3.200 de lei, în timp ce Galaxy S20+ are ecran de 6,7 inci și costă de la 3.500 de lei. În octombrie, compania a lansat o versiune mai accesibilă la preț, S20 FE, care costă 2.600 lei.Cele mai noi date IDC arată că Samsung are o cotă de 22,7% pe piața mondială a smartphone-urilor, urmată de Huawei cu 14,7% și Xiaomi, cu 13,1%. Datele pentru ultimul trimestru nu au apărut, dar foarte posibil că Apple va fi pe locul doi (și nu pe patru ca în Q3) datorită lansării noilor iPhone-uri.