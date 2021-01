Samsung lasă de înțeles că tot mai multe modele de telefoane vor fi lansate fără încărcător și căști în cutie

”Credem că eliminarea graduală a încărcătoarelor și a căștilor din cutii poate să ajute la punerea în discuție a unor probleme de consum sustenabil și poate să și elimine presiunea pe care unii clienți o resimt dacă primesc împreună cu telefoanele noi și accesorii de încărcare ce nu le sunt necesare”, spun cei de la Samsung.Compania spune practic că oamenii au încărcătoare mai vechi pe care preferă să le folosească, astfel că nu mai este nevoie și de unele noi. În plus, Samsung spune că din 2017 folosește porturi standardizate USB-C, astfel că încărcătoarele mai vechi sunt compatibile cu cele mai noi telefoane. Cablul de încărcare este în continuare inclus în cutie.Pe de altă parte, compania economisește bani fiindcă nu mai pune în cutie nici încărcător și nici căști, iar cei care nu au de la modele mai vechi trebuie să le cumpere. Un încărcător fast-charge original costă cam 60 de lei.Probabil că încărcătoarele vor fi menținute la telefoanele de intrare în gamă și la cele din gama medie. Este însă oarecum ilogic ca în cutia unui telefon de peste 3.500 de lei să nu se regăsească charger-ul, iar Samsung va fi și ea criticată, cam a pățit și Apple.Iată răspunsul complet al Samsung (în engleză)“We discovered that more and more Galaxy users are reusing accessories they already have and making sustainable choices in their daily lives to promote better recycling habits. To support our Galaxy community in this journey, we are transitioning to removal of the charger plug and earphones in our latest line of Galaxy smartphones.We believe that the gradual removal of charger plugs and earphones from our in-box device packaging can help address sustainable consumption issues and remove any pressure that consumers may feel towards continually receiving unnecessary charger accessories with new phones.We’ve also been implementing standardized USB-C type charging ports since 2017, so older chargers can still be compatible with our newest Galaxy models.”