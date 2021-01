Românii au cumpărat anul trecut 1,7 milioane de televizoare. Care a fost prețul mediu și cea mai căutată diagonală

În lume se vând anul peste 200 de milioane de TV-uriPe piața românească sunt disponibile peste 500 de modele de televizoare de la peste 30 de brand-uri, cele mai importante fiind Samsung, LG, Philips, Sony, Panasonic, Horizon, HiSense și Allview.Există și modele la sub 600 de lei, dar cele mai mari volume de vânzări se fac în zona 1.000 - 1.500 de lei. Pentru cei cu extrem de mulți bani sunt disponibile la comandă și modele de peste 20.000 de euro, iar în magazinele fizice cele mai scumpe modele expuse costă peste 20.000 de lei (de la Samsung, Sony sau LG).Anul trecut românii au cumpărat 1,7 milioane de televizoare, la fel ca în 2019 și mai mult decât în 2018, când totalul a fost de 1,6 milioane, spune Victor Armășelu, Head of Consumer Electronics Samsung Electronics România și Bulgaria. Prețul mediu pe piața a fost de 1.270 de lei.Oamenii au stat mai mult acasă, au folosit mai mult și televizoarele și mulți și-au dat seama că vor terminale mai performante. Oamenii au utilizat tot mai mult televizoarele pentru servicii gen Netflix sau YouTube, pentru videoconferințe, pentru internet browsing și pentru gaming.Prețul mediu a fost de 1.270 de lei și s-au petrecut schimbări în structura de produs: de exemplu 70% dintre TV-uri erau 4K și peste, ponderea fiind în creștere. A crescut ponderea televizoarelor cu diagonale de peste 55 de inci, unde vânzările au crescut cu 15% și au fost scăderi la diagonalele cele mai mici.Cea mai vândută diagonală la nivel de piață este 43 de inci, dar tendința este în scădere pentru aceste TV-uri. Mai mare a fost scăderea la diagonala de 32 de inci care în anii trecuți fusese prima la vânzări.La categoria TV-urilor cu diagonală de peste 80 de inci creșterea la vânzări a fost de peste 150%, dar ca volume vorbim de un segment mic.Samsung are peste 40% din piața totală.