Motorola lansează în România telefonul Moto G9 Power care dispune de una dintre cele mai mari baterii din piață

Telefonul cu cea mai mare baterie este Samsung Galaxy M51 care costă 380 de euro, are baterie de 7.000 mAh și a fost lansat în septembrie anul trecut.Motorola spune că modelul G9 Power costă 899 lei, cântărește 221 de grame, are 4 GB de RAM și 128 GB stocare. Procesorul este Snapdragon 662, pe spate se găsește o cameră foto triplă de 64 MB, iar pe față una de 16 MB.Moto G8 Power a fost lansat în aprilie 2020 și avea specificații mai slabe: baterie de 5.000 mAh, ecran de 6,4 inchi și memorie internă de 64 GB. Prețul era puțin mai mic, la fel și greutatea (cu 20% mai redusă).Pentru că oamenii se plâng de ani buni că bateria smartphone-urilor trebuie încărcată des, companii precum Samsung, Xiaomi, OnePlus, Oppo, Vivo, Huawei, Asus sau Honor au lansat tot mai multe modele cu baterii de peste 5.000 mAh, unele și în gama medie de preț, cum este și modelul Motorola.Un telefon numit Ulefone Armor 9 are baterie de 6.600 mAh, cântărește 320 de grame și costă aproximativ 500 de euro.Lenovo a cumpărat brandul Motorola de la Google în ianuarie 2014. Divizia Mobile Business Group din cadrul Lenovo este prezentă pe piața din România prin brandul Motorola, din 2016.Principalul partener de business al Motorola este Altex, retailerul unde sunt listate toate lansările noi de telefoane. Cele mai ieftine telefoane costă sub 600 de lei, în timp ce modelul pliabil Razr 5G trece de 11.000 de lei.