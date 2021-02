Test gratuit de 7 minute: Aflați dacă în voi se ascunde un expert IT

​Articol susținut de LINK Academy

Chiar dacă nu v-ați gândit la o carieră în sectorul IT, acest test gratuit de 7 minute vă poate descoperi talentele ascunse și potențialele nerealizate.Experții din acest domeniu au creat testul care vă va ajuta să eliminați toate dilemele și în doar 7 minute să verificați dacă cariera în IT este o alegere bună sau nu pentru voi. Tot ce trebuie să faceți este să rezolvați testul gratuit și, după o analiză atentă, după 24 de ore veți primi pe adresa de e-mail o evaluare de specialitate detaliată, care vă va ajuta să faceți primul pas pentru dezvoltarea voastră profesională.Dacă se dovedește că aveți perspectivă în domeniul tehnologiei informației, acest test de orientare profesională vă va direcționa și către un anumit sector IT care corespunde cel mai mult așteptărilor și nevoilor voastre. Testele pentru orientarea către o carieră corespunzătoare sunt foarte populare pe plan global, în special pentru că le aduc rezultate foarte bune tuturor celor care au hotărât să ia o decizie în acest fel cu privire la ocupația lor.Unul dintre cele mai frecvente motive pentru care tot mai multe persoane aleg IT-ul este șansa unui câștig foarte bun. Deși acest domeniu oferă și numeroase alte beneficii, printre care home office, șansa de a vă schimba jobul de câte ori vreți sau un program flexibil, totuși, salariul este cel care face ca IT-ul să fie un sector atât de popular.Această informație nu este surprinzătoare dacă luăm în considerare că programatorii Java câștigă peste 1.500 EUR, aproximativ cât câștigă și colegii lor în PHP, iar crearea site-urilor se plătește cu aproximativ 1.200 EUR lunar, precum și jobul de administrator IT. Cu un câștig foarte bun se pot lăuda și designerii grafici, programatorii care dezvoltă aplicații mobile, dar și toți cei care fac parte din domeniul tehnologiei informației.Cercetările arată că mulți angajatori de la noi, dar și din întreaga lume, în loc de diplome de facultate, caută de la experții IT, în primul rând, abilitatea dezvoltată de a rezolva probleme și o gândire logică.De asemenea, angajatorii apreciază școlile IT în care se dobândesc abilitățile pentru lucrul într-un mod eficient și rapid. Mulți experți IT din lume au absolvit școli similare care garantează rezultate excelente.La mare căutare sunt și școlile unde puteți obține certificate internaționale emise de către marile firme, precum Microsoft, Oracle, Zend și Adobe, și care reprezintă peste tot în lume o garanție a expertizei și a cunoștințelor voastre.Vești bune pentru toți cei care decid să urmeze o carieră în sectorul IT: cunoștințele și abilitățile sunt disponibile rapid, iar cu profesori de calitate și lucrări practice, în doar 12 luni puteți fi gata pentru un loc de muncă în această industrie profitabilă.Aveți nevoie de numai 7 minute pentru a afla dacă IT este drumul potrivit și pentru voi.Articol susținut de LINK Academy