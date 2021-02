Microsoft a purtat discuții pentru a cumpăra rețeaua socială Pinterest, evaluată la 51 miliarde dolari - presă

Microsoft a vrut anul trecut să cumpere și operațiunile din SUA ale TikTok, dar discuțiile au eșuat și pentru că ”pe fir” a intrat Oracle.





Microsoft este interesată să cumpere comunități online mari fiindcă, în acest fel, aduce pe platforma sa de cloud Azure aplicații de calibru mare. În plus, dacă Microsoft deține aplicații cu număr mare de useri care postează și frecvent, compania poate utiliza datele pentru alte business-uri ale sale.



Spre exemplu, date de la Linkedin sunt folosite pentru a personaliza alte aplicații și servicii Microsoft.





Dacă s-ar fi concretizat, achiziția ar fi fost cea mai mare din istoria Microsoft, companie cu o valoare de piață de 1.800 miliarde dolari care în 2016 a cumpărat Linkedin (cu 26 miliarde dolari).Valorea de piața a Pinterest a crescut cu 600% în ultimul an în condițiile în care oamenii au stat mult în casă și au avut timp pentru diverse hobby-uri și pentru a face și produse hand-made.Cei de la Pinterest au spus în trecut că vor ca rețeaua să rămână independentă.Pinterest este din aprilie 2019 pe bursă, acțiunile erau atunci 19 dolari, în timp ce în prezent au ajuns să fie cotate la 81 dolari.Pinterest se descrie ca fiind ”un motor de descoperire vizuală care te ajută să găsești idei precum rețete, surse de inspirație pentru casă sau stil și multe altele”. În fluxul principal pot fi găsite Pin-uri, persoane și companii.Pinterest are 459 milioane de useri care intră cel puțin o dată pe lună, numărul crescând cu 100 de milioane într-un an.