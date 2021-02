Australia și lupta sa legală cu giganții tech - De ce Google a cedat, iar Facebook a atacat - Efectele acțiunii "unfriend Australia"

Australienii s-au trezit joi dimineață cu news feed-ul golit de orice știre locală sau internațională. Motivul: Facebook a blocat orice conținut media, în urma unui scandal care durează deja de ceva vreme și care a culminat recent cu decizia de a bloca distribuirea de conținut jurnalistic, unii acuzând astfel că este cenzurat accesul publicului la informații esențiale despre sănătate."This post can't be shared." a fost mesajul care a apărut în fața ochilor a mii de australieni care au vrut să posteze un link de pe un site de știri.Totul a pornit de la o întrebare extrem de grea: ar trebui marile companii tech să plătească pentru articolele de știri care sunt distribuite prin intermediul lor și astfel să aibă de câștigat și organizațiile media care produc acel conținut?Blocarea conținutului de pe platforma socială vine ca reacție la o propunere legislativă a Australian Competition and Consumer Commission, care i-ar obliga pe giganții tech Facebook și Google să negocieze cu companiile media și să plătească pentru conținutul de pe rețelele sociale. Legea ar putea intra în vigoare foarte curând.Facebook și Google au încercat luni bune să lupte ca această lege să nu intre în vigoare, iar Google anunțase în ianuarie că va bloca motorul său de căutare în Australia dacă guvernul va implementa noul cod ce o forțează – ca și pe Facebook – să plătească firmelor media pentru dreptul de a le folosi conținutul.Cele două companii aveau păreri similare, spunând că legea nu ține cont de cum funcționează internetul și că le-ar penaliza pe nedrept.Însă miercuri cele două companii au luat-o pe căi diferite: Google a cedat și este de acord să plătească pentru conținut companiei News Corp a lui Rupert Murdoch, în timp ce Facebook a ales soluția ”războinică” și a tăiat accesul la știri.În timp ce Google a anunțat un acord global pe trei ani cu News Corp pentru a plăti pentru conținutul de știri, Facebook a venit cu soluția radicală și a spus că legea propusă pur și simplu nu înțelege legătura dintre platformă și companiile media.Divergențele ilustrează modul diferit în care Google și Facebook privesc știrile, după ce ani de zile ambele companii au tratat oarecum la fel publisherii media: nu aveau motive să plătească ceva și au spus, pe drept cuvânt, că datorită lor știrile au fost citite de mai mulți oameni decât dacă nu ar fi fost distribuite pe Google News sau Facebook News Feed.Dar lucrurile s-au schimbat radical din două motive: companiile media au avut ani tot mai grei, cu disponibilizări sau închideri, iar giganților tech le-a mers tot mai bine, astfel că a fost tot mai des pusă întrebarea: nu ar trebui ca marile companii tech să aibă o responsabilitate în a ajuta grupurile media?Cele două companii au făcut-o prin câteva programe, dar acum se pune problema ca susținerea să fie mult mai clară și mai eficientă.Google și Facebook apreciază în mod diferit valoarea știrilor: în timp ce Google și-a declarat ambiția de fi un organizator al informațiilor globale, Facebook NU a pus știrile în centrul activității sale, ci s-a declarat un loc în care oamenii se întâlnesc pentru a pune la comun povești, poze, idei, video-uri și diverse alte tipuri de conținut.Guvernul australian a criticat vehement mișcarea companiei, transmițând că blocada demonstrează ”puterea imensă” pe care o au pe piață giganții social media.Oficialii guvernamentali mai spun că impactul asupra comunității este extraordinar de mare, în contextul în care în jur de 17 milioane de australieni accesează rețeaua socială cel puțin o dată pe lună.Pe de ală parte, Facebook spune că a ajutat marile companii media și a dat și cifre: 5 miliarde de link-uri au trimis anul trecut oamenii către publicațiile australiene, link-uri ce au ajutat publicațiile să câștige o sumă estimată la 261 milioane euro. Facebook spune că are câștiguri minime, fiindcă informațiile reprezintă sub 4% din conținutul pe care oamenii îl văd pe News Feed.Premierul australian Scott Morrison a spus că guvernul său nu se va lăsa intimidat de această decizie denumită de mulți "unfriend Australia". Practic, australienii au constatat că nu mai au în fluxul de știri niciun un fel de publicație, în timp ce publicațiile australiene nu mai apar pe News Feed în restul țărilor.Mai mulți oficiali australieni au criticat dur decizia Facebook, considerând-o aberantă, incredibilă și profund greșită.Întrebarea este dacă ce se întâmplă în Australia se va putea repeta și în alte țări unde autoritățile vor să taxeze marile companii tech. Oamenii din media de peste tot urmăresc desfășurarea evenimentelor din Australia și alte țări ar putea urma exemplul Australiei cu legi de acest gen.Spre exemplu s-ar putea întâmpla ceva asemănător și în Canada, dar și în UE, deși sunt șanse mici ca legile să fie atât de radicale.Facebook plătește deja în unele cazuri pentru știri, având parteneriate în Marea Britanie, dar Facebook vrea să dețină controlul la acest capitol și NU vrea ca guvernele să intervină pentru a-i spune că TREBUIE să plătească pentru știri și, cu atât mai mult, nu vrea ca guvernul să stabilească și prețul.Așadar, gestul Facebook poate fi interpretat și ca fiind un avertisment despre ce consecințe pot apărea dacă guvernele intervin în business-ul companiilor Big Tech. Facebook vrea să arate, prin blocada aceasta, cât este de puternică.Surse: BBC, Le Monde, CNN, AFP, New York Times