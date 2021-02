Miniclip devine acționar majoritar la Green Horse Games. Povestea companiei românești și ce înseamnă să creezi propriile jocuri într-o piață dominată de outsourcing

​Articol susținut de Green Horse Games

Green Horse Games a fost înființată în 2013 de antreprenorii George Lemnaru și Alex Stroe. În 2019, Green Horse Games a avut venituri de aproximativ 800.000 de euro. În 2020 jocurile dezvoltate au generat o creștere de aproximativ cinci ori a veniturilor, față de 2019.





Miniclip este unul dintre liderii globali în jocurile digitale care are misiunea de a dezlănțui jucătorul din fiecare persoană. Compania dezvoltă, publică și distribuie jocuri către un public format din peste 200 de milioane de utilizatori activi, în fiecare lună, pe platformele mobile, sociale și online.



Miniclip devine acționarul majoritar al Green Horse Games. Eu voi fi ca și până acum CEO al companiei și acționar. Green Horse Games se va dezvolta în continuare ca fiind un studio independent. Vrem să dezvoltăm ca și până acum un spațiu de creație în industria de gaming din România.Ce se schimbă este că mai departe vom avea acces la un know-how puternic de la o companie foarte mare din industrie. Ne dorim să ne dublăm echipa pe parcursul acestui an pentru că vrem să dezvoltăm noi jocuri, care vor fi lansate sub brandul Green Horse Games.Miniclip din poziția de acționar majoritar, ne va oferi susținere, dar noi vom fi un studio independent în continuare și deciziile rămân în cadrul echipei din București. Miniclip ne va oferi totodată sprijin la nivel de marketing, testare, resurse umane.Noi în momentul în care am fost abordați de Miniclip eram într-o poziție foarte bună, bine finanțați, într-o perioadă de creștere puternică și cu un plan bine pus la punct pentru următorii ani. Nu căutam un exit. Dar în momentul în care ne-au abordat și am început să vorbim, mi s-a părut o potrivire perfectă, atât de viziune cât și de strategie în business pentru următorii ani, așa că am decis să-i avem ca parteneri.Discuțiile legate de tranzacție au ținut aproximativ 4 luni, timp în care ne-am cunoscut, am căutat să vedem dacă ne potrivim, apoi a urmat negocierea și partea de due diligence.În mare, industria de gaming nu a fost afectată de pandemie. Unele companii, mai ales cele care dezvoltă jocuri pe console, chiar au beneficiat de faptul ca oamenii au stat mai mult acasă și s-au putut juca mai mult. Pentru noi beneficiul a fost marginal pentru ca jocurile noastre nu cer sesiuni lungi de joc, sunt gândite pentru oameni care nu au mult timp să se joace, sunt gândite pentru o audiență de peste 24 de ani.Cea mai mare schimbare pentru noi a fost nevoia de a ne adapta lucrului de acasă. Asta vine cu lucruri bune și unele mai puțin bune, dar a creat oportunitatea de a angaja colegi din afara Bucureștiului.În prezent suntem 16 oameni în echipă, dintre care 4 au fost angajați acum, în pandemie. Continuăm extinderea în afară, vom căuta oameni în special în România, dar nu excludem și angajări din alte țări. Problema găsirii specialiștilor persistă. Pentru noi este foarte dificil să găsim oameni cu experiență și tocmai de aceea alegem, de cele mai multe ori să investim și să creștem specialiștii în interiorul companiei. Însă căutăm constant oameni care au experiență pe partea de game design, dezvoltare, UX, graphic design.Industria de gaming de la noi a început să devină una din ce în ce mai relevantă. Este o industrie care creează valoare adăugată și oferă salarii unui număr de peste 6.000 de oameni. Multe dintre salarii sunt sensibil peste salariul mediu din România. Este o industrie pe care ar fi foarte eficient să ne concentrăm.Anual sunt organizate conferințe ca DevPlay axate pe gaming și există și o asociație foarte activă a dezvoltatorilor de jocuri din România (RGDA).Ca industrie, ar trebui să ne concentrăm mai mult pe dezvoltarea de IP propriu. Acum un număr foarte mare de companii dezvoltă jocuri care sunt gândite și publicate de studiouri externe. Pentru Green Horse Games întotdeauna a fost foarte important să ne concentrăm pe creație și pe dezvoltarea jocurilor proprii.Am stat departe de la început de outsourcing, ceea ce pe de o parte ne-a permis să ne concentrăm să facem ceea ce ne-am propus, dar pe de altă parte a pus și o presiune mare pe veniturile companiei. La început, când dezvolți un joc, mai ales dacă este primul joc este o perioadă destul de lungă în care veniturile companiei sunt 0 iar garanția că jocul respectiv va fi un succes nu există.Sunt foarte mulți factori. Accesul la capital este una dintre probleme, o altă problemă și mai importantă este lipsa de specialiști capabili să pună pe piață jocuri viabile din punct de vedere financiar. Apoi, industria de jocuri este destul de hit-driven. Poți crea 10 jocuri, toate eșecuri din punct de vedere financiar, iar al 11-lea să fie jocul de succes pe care îl căutai.Toate aceste lucruri necesită timp și o experiență în a administra riscul pe care puține companii îl dețin. Când am început noi în 2013 erau atât de puține cunoștințe despre dezvoltarea de IP de jocuri în România și atât de puține posibilități de finanțare, încât era foarte greu să dezvolți studiouri independente, care între timp să creeze jocuri proprii de succes. Toate acestea iau foarte mult timp. Dar, în ultimii 2-3 ani, lucrurile au început să se schimbe și în România. Acum, ecosistemul este mult mai bine finanțat față de trecut și, ceea ce este și mai important, este că începe să apară din ce în ce mai mult know-how, avem din ce în ce mai mulți investitori și antreprenori cu experiență care decid să sprijine startup-urile românești.Partea bună este că vedem totuși o trecere din zona de outsourcing către o zonă mai matură, cu startup-uri în adevăratul sens al cuvântului, pornite din România. În continuarea există trendul să-ți muți sediul din România. Noi am rezistat până acum și vom rămâne să dezvoltăm de aici.Cum spuneam, Green Horse Games vrea să se dezvolte în continuare ca un spațiu de creație în industria de gaming din România.În primul rând pentru că aveam experiență în domeniu, apoi, pentru că este o industrie care combină foarte bine știința - cifre, formule-, cu o zonă subiectivă, legată de emoțiile jucătorului. De asemenea, pentru că este o zonă în care creezi o valoare adăugată foarte mare și poți îmbunătăți percepția asupra vieții a multor oameni care îți folosesc jocurile. Voi continua să dezvolt jocuri în cadrul Green Horse Games, nu mă văd momentan investind în alte domenii. Vreau să continui să mă concentrez în continuare pe dezvoltarea de jocuri mobile.Îmi plac jocurile de sport și cele care au subiecte istorice, (Hearts of Iron 4, Civilization etc). Evident, joc Football Rivals foarte implicat.E foarte important să joci jocul pe care îl dezvolți. Este important de altfel pentru oricine să continue să se joace, indiferent de profesie, indiferent de vârstă și indiferent de jocul ales.Dorința de a te juca este o nevoie naturală, prezentă la peste 90% dintre oameni. Fiind o trăsătură atât de prezentă, înseamnă că acea trăsătură a ajutat la evoluția și supraviețuirea speciei. Joaca are un rol practic, reprezintă sistemul educațional al naturii, prin joacă noi descoperim lumea și învățăm despre ea, interacționăm cu cei din jur.Mai departe, sistemul de învățământ va trebui să învețe din jocuri pentru a se adapta la noua realitate. Pentru că este deja într-o competiție puternică cu toate device-urile și toate distracțiile de care noi și copiii noștri suntem înconjurați. Competiție din care educația va pierde dacă nu se adaptează.A fost totul un roller-coaster, cu momente de succes și momente dificile. A trebuit să obținem finanțare să dezvoltăm jocurile potrivite, să găsim oamenii potriviți și să investim în ei. Dar ce a contat pentru noi a fost că am crezut în visul nostru și am muncit. Într-adevăr, am fost și norocoși, în primul rând că ne aflăm într-o industrie neafectată de pandemie, dar mai ales să fim în România acestor ani. Suntem o țară în care poți să te exprimi liber și poți munci pentru visul tău. Nu trebuie sa uităm cât de important este privilegiul de a trăi într-o țară liberă.Pe lângă dificultatea de a obține finanțare în perioada de început, pentru noi a fost dificilă găsirea de specialiști cu pregătire în domeniu. Da, avem mulți specialiști IT, oameni foarte buni, dar problema este că acești specialiști lucrează mult pe zona de outsourcing. Sunt puțini oameni în zona de gaming din România capabili să creeze un joc monetizabil și să îl pună pe piață.Abordarea noastră, în general, a fost de a ne forma acei oameni, i-am căutat pe cei cu potențial și am investit în ei, iar după o anumită perioadă strategia s-a dovedit benefică.Am ridicat două runde de finanțare, una de angel investment în 2013 de la Mălin Ștefănescu și una de la Catalyst în 2014. Apoi am devenit profitabili și am hotărât să nu mai atragem finanțare și împreună cu investitorii am luptat și am lansat mai multe jocuri. Cel mai de succes a fost Football Rivals, dar au fost și momente în care nu ne-am bucurat de succesul dorit.Felul în care abordezi eșecul este ceea ce va face diferența între reușita companiei și eșecul ei. Cu cât ai mai multă experiență, cu atât ești mai conștient de faptul că proiectul pe care tu îl vei implementa are mai multe șanse să eșueze în prima varianta. Asta nu trebuie să te blocheze, trebuie să te facă să-ți adaptezi strategia legată de dezvoltarea acelui joc. Un lucru foarte important pentru noi este să fim în contact cu jucătorul încă înainte de a scrie prima linie de cod. Încercăm să testăm dacă ideea jocului este interesantă. Apoi, primul lucru pe care îl facem să venim cu niște poze interactive pe care apoi le arătăm prietenilor și abia după ce primim un răspuns pozitiv începem să codăm. Aducem oameni în cadrul jocului cât mai repede și învățăm din feedbackul lor, astfel încât să ne construim planuri de acțiune pe termen lung, iar dacă planul A nu merge să putem trece la B, să trecem la o altă idee. Ne bazăm foarte mult pe răspunsurile primite de la jucători. Dar există, bineînțeles, și momente în care nici această soluție poate să nu te ducă spre succes pentru că pentru a avea succes trebuie ca toate condițiile să fie îndeplinite. Dacă un lucru nu este îndeplinit atunci acel joc nu va avea succes. Tocmai de aceea este foarte greu să dezvolți un hit în gaming, iar pentru a avea șanse trebuie să-ți adaptezi stilul de dezvoltare, care trebuie să fie complet diferit de o companie de outsourcing. Un exemplu foarte dureros este că 90% din codul pe care l-am scris a fost șters.Testăm și inovăm foarte mult, iar în momentul în care inovezi trebuie să îți asumi și situațiile în care acea idee nouă nu aduce beneficiul la care te aștepți. O companie care își dezvoltă propriul IP nu intră în competiție directă cu studiourile-filială care sunt preocupate doar cu partea de codare sau testare. Cel puțin nu în ceea ce privește găsirea forței de muncă necesare. În momentul în care tu dezvolți propriile jocuri atunci oamenii pe care îi cauți sunt genul de oameni cu spirit antreprenorial pe care vrei să îi ai alături în dezvoltarea jocurilor.Noi am tratat întotdeauna oamenii alături de care lucrăm ca pe niște adevărați parteneri. Iar oamenii competenți și cu valorile potrivite vor aprecia întotdeauna asta.