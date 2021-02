Samsung România va lansa în primăvară televizoarele cu noua tehnologie microLED. Vor fi printre cele mai scumpe TV-uri de până acum

Samsung a prezentat la început de an pentru prima dată tehnologia Micro LED într-un design de televizor pentru uzul consumatorilor și vor fi două variante, cu diagonalele de 110 inci și 99 inci, urmând ca mai târziu în cursul anului să fie lansate și versiuni cu 85 inci și probabil mai mici.”Samsung MICRO LED utilizează ecrane cu 24 de milioane de LED-uri auto-emisive, activate individual și cu dimensiuni micrometrice, producând culori proprii, contrast infinit și luminozitate uimitor de realiste”, spunea compania. Aceste televizoare sunt extrem de subțiri, iar rama pare aproape inexistentă.Victor Armășelu de la Samsung România explică faptul că, la început, aceste TV-uri se vor adresa unui public foarte restrâns, date fiind prețurile lor. Vor veni și ecrane mai mici, dar nu cu mult mai ieftine.”Aici este vorba de o limitare de ordin tehnologic pentru că, în mod paradoxal, cu cât televizorul este mai mic, cu atât este mai complex a-l construi. De ce? Fiindcă televizoarele MicroLED, bazându-se pe tehnologia LED-ului auto-emisiv, practic avem LED-uri microscopice care trebuie să fie înghesuite pe o suprafață de ecran. În cazul MicroLED, dacă noi vrem rezoluție 4K, această rezoluție trebuie să aibă 8 milioane de pxieli și dacă socotim că fiecare pixel este auto-emisiv și independent, asta înseamnă că trebuie să aibă trei partiții (verde roșu și albastru), astfel încât vom avea 24 de milioane de LED-uri auto-emisive pe un ecran. Cu cât acest ecran este mai mic, cu atât înghesuirea acestor LED-uri este mai complexă. De aici vine și etapizarea aceasta: mai întâi s-au lansat ecranele mai mari și vor urma apoi altele mai mici”, spune Victor Armășelu, Head of Consumer Electronics Samsung Electronics România și Bulgaria.Aceste televizoare, fiind la începutul ciclului de viață, sunt foarte scumpe, de ordinul zecilor de mii de euro, dar prețurile vor scădea apoi, însă probabil vor trece 3-4 ani până când să fie accesibil unui public mai larg.Cel mai cunoscut televizor microLED este The Wall care a fost prezentat de Samsung în 2019 și arătat la mai multe târguri de profil.Românii cumpără anual aproximativ 1,7 milioane de televizoare, dintre care 40% sunt Samsung. Foarte puține sunt, ca volum, de peste 10.000 de euro, iar cele mai scumpe ce pot fi comandate trec de 30.000 de euro, dar pragul va fi depășit cu MicroLED.