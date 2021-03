Fenomenul Clubhouse - De ce rețeaua socială audio este atât de diferită de Facebook și ce ar putea urma în traseul ei

Cert este că în multe țări această nouă aplicație a ”bătut” la numărul de descărcări pe App Store nume sonore de tradiție, precum Instagram, TikTok, Zoom și WhatsApp.









În țări precum Germania, Italia, Turcia și Japonia aplicația a fost pe locul unu la descărcări în App Store.

Clubhouse a fost înființată în aprilie 2020 când cele mai multe țări erau în lockdown, iar atunci era imposibil de estimat că aplicația va ajunge să fie atât de cunoscută.De ce a ajuns aici? Oameni precum Elon Musk și Bill Gates au dat interviuri acolo, și au fost intens mediatizate, în plus, ideea este foarte interesantă: o rețea socială audio unde poți intra în diverse camere, poți asculta diverși oameni și poți, dacă ai noroc, să le pui și întrebări, ridicând în mod virtual mâna. Vocea este o unealtă intimă și spontană, iar aplicația nu are o arhivă a discuțiilor, ceea ce înseamnă că oamenii se pot simți mai liberi să discute live, mai ales că nu se cunosc.Aplicația a fost blocată în China, valoarea ei de piață a crescut de zece ori în opt luni și a devenit foarte râvnită pentru că nu oricine și-o poate instala. Poți pune Clubhouse pe telefon doar dacă ai iPhone și doar dacă primești invitație. Din start numărul user-ilor este limitat, fiindcă iOS are cam 15% din piața smartphone-urilor. Un utilizator nou poate trimite două invitații oamenilor din anturajul său.Clubhouse are multe diferențe structurale față de alte rețele sociale: spre exemplu NU este organizată precum Facebook sau Twitter, în jurul unui ”newsfeed” generat și aranjat de algoritmi complecși. Este organizată mai mult în stilul Reddit, cu un grup de camere pe diverse domenii, camere unde moderarea se face de către useri. Există un fel de ”hol central” virtual unde userii pot să afle în ce camere sunt discuții în acel moment. Camerele dispar după ce discuțiile s-au terminat, iar aplicația interzice înregistrările. Aplicația nu are reclame, cel puțin până acum.Că nu este de glumă cu Clubhouse o arată și faptul că Facebook vrea să lanseze un produs concurent al acestei aplicații de conversații audio, lucru pe care l-a mai făcut în trecut când aplicații mai mici se dovedeau extrem de populare. Știrea a fost dată pe surse de New York Times, iar Facebook nu a confirmat-o.Datele arată că peste 10 milioane de oameni au folosit cel puțin o dată Clubhouse, iar numărul celor care o folosesc zilnic este undeva pe la 2-3 milioane, SUA fiind cea mai mare piață.După numărul de descărcări pe App Store, după SUA urmează Germania, Japonia, Marea Britanie, Turcia, Canada, Italia, Austria și Cehia.Cei mai populari useri, cum este și Elon Musk, au peste 1,5 milioane de urmăritori, iar numărul de descărcări ajunsese la 600.000 în decembrie, la 2 milioane în ianuarie și la 10 milioane în februarie, cifra indicând numărul total de download-uri începând cu luna mai.În prima parte din februarie numărul de descărcări a fost de 4,5 milioane, în condițiile în care pe platformă au intrat nume celebre precum Elon Musk și Mark Zuckerberg. Rapperii Drake și Kanye West sunt și ei în rețea, personalitatea media Oprah Winfrey are cont, la fel și miniștrii din unele guverne europene.Aplicația era evaluată la un miliard de dolari la început de 2021, față de 100 milioane în mai 2020. Aplicația are nouă angajați și a primit doar 12 milioane dolari finanțare.Clubhouse se prezintă ca fiind o aplicație care creează un loc în care oamenii se pot întâlni pentru a găzdui, asculta și, în unele cazuri, pot să participe în conversațiile din comunitate.În momentul în care o persoană deschide aplicația, îi este prezentată o listă de “camere”, precum și o listă cu cei care se află în fiecare cameră. Persoana respectivă poate intra în ce cameră dorește, doar atingând respectiva cameră sau își poate crea una proprie.Cele mai mici camere pot avea doi - trei oameni, iar cele mai mari, chiar și câteva mii.Până în prezent, majoritatea camerelor Clubhouse merg pe ideea unui singur vorbitor pe care toți ceilalți ascultă. Alți utilizatori se pot alătura conversației doar atunci când moderatorul consideră că este cazul, dar acest lucru se întâmplă mai rar, în funcție de discuție.Zeci de conversații au loc în același timp, permițând utilizatorilor să sară de la un chat la altul, de la un vorbitor la altul, în funcție de ceea ce-și doresc.Partea inedită la Clubhouse este că, pe lângă faptul că generează multe întrebări și curiozități oferă gratuit oportunitatea de a participa la dezbateri de idei live, tematice.Un studiu Digitas România și Publicis Media arăta că 13% dintre posesorii de iPhone din mediul urban au aplicația și asta înseamnă că 75.000 de români foloseau aplicația la jumătatea lui februarie.Utilizatorii români de Clubhouse au vârsta cuprinsă între 18 și 44 ani, 46% dintre aceștia fiind tineri profesioniști, 54% sunt femei, în general utilizatori și cunoscători de tehnologie. Ei apreciază cel mai mult utilitatea aplicației, tipul special de acces și factorul live – o nouă sesiune are loc în fiecare oră, se mai spunea în studiu.Clubhouse a fost pe placul celor care s-au cam săturat de Facebook și a contat mult noutatea conceptului: o rețea bazată pe audio unde poți intra în diverse camere virtuale pentru a asculta și chiar și pentru a vorbi ca la un fel de conferință.Nu există o presiune de a deveni viral pe Clubhouse, aplicația NU este disperată să-și crească rapid numărul de useri și faptul că algoritmii nu acționează nici pe departe ca la Facebook, îi dau aplicației o notă de naturalețe.A contat și contextul în care aplicația a apărut: lunile în care oamenii au stat foarte mult în casă și simțeau nevoia să încerce ceva nou după ce, poate, s-au săturat de Facebook, de YouTube sau de Netflix.Clubhouse este încă destul de mică și deci poate gestiona cât de cât bine ce se întâmplă pe rețea. Marea schimbare se va petrece când se vor deschide ”porțile” clubului și pentru userii cu Android, sistemul de operare ce se găsește pe 85% dintre smartphone-uri. Chiar dacă se va menține ideea invitației, după ce aplicația va fi pe Google Play se vor adăuga rapid milioane de oameni curioși să vadă ce se întâmplă.Era nevoie de ceva nou în peisajul rețelelor sociale, iar lumea a aflat cu adevărat de Clubhouse când Elon Musk a dat un interviu la un talk-show numit “Good Time”, la final de ianuarie. Musk a spus lucruri interesante și a fost preluat larg de toată presa. Câteva zile mai târziu și Mark Zuckerberg a dat interviu la același show, chiar dacă a fost cu declarații mult mai seci.Foarte interesant este că aplicația a mers bine și în țări cu regim autoritar din Orientul Mijlociu, Asia Centrală și fosta URSS, iar în China a fost interzisă după câteva săptămâni .Marea întrebare este dacă aplicația va putea gestiona logistic creșterea după ce se va lansa și pe Android, mai ales că și în ultimele săptămâni a avut perioade și de câteva ore în care nu a funcționat. Greu va fi și la partea de moderare, mai ales că șefii companiei au spus că vor să promoveze discuții de calitate, fără a pune accent pe ideea de a crește rapid numărul de useri și timpul petrecut de ei în rețea.Cei de la Clubhouse au spus că nu vor să se dezvolte pe un model bazat pe veniturile din publicitate, ci vor să păstreze un nivel intelectual ridicat al conversațiilor, iar planul este să facă bani pe ideea că oamenii vor ajunge să dea, la început, de bunăvoie ”bacșișuri” speaker-ilor de care le-a plăcut și apoi la discuții se vor percepe și taxe de participare, practic vei plăti un bilet virtual pentru a intra în camera virtuală de discuții.Modelul gândit este cu totul diferit față de cel al Facebook sau Twitter, care se bazează mult pe veniturile din publicitate.Una dintre problemele acestor rețele este că prioritizează conținut de calitate îndoielnică, fake news sau teorii ale conspirației, fiindcă acest tip de conținut aduce multe vizualizări ale postărilor și reclamelor. Lumea reacționează la acest tip controversat de conținut, mesajul este amplificat și cresc și veniturile. Clubhouse vrea să meargă pe partea ”quality”, dar marea întrebare este dacă va reuși să facă în acel mod bani, să crească mult, dar să nu se piardă controlul și aplicația să ajungă să devină și ea plină de fake news, conspirații sau jigniri.Este sigur însă că rețeaua va aduce suprize și va găzdui oameni din domenii diverse. Spre exemplu, în ultimele săptămâni s-a dezvoltat mult o comunitate ce nu doar că discută despre muzică, ci și cântă live în unele camerere virtuale.