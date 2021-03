Facebook anunță măsuri mai stricte pentru grupurile care încalcă des regulile și va începe să anunțe oamenii atunci când sunt pe cale să intre într-un grup cu probleme

Facebook prezintă cel mai recent proiect în desfășurare ce are ca scop siguranța grupurilor. Acesta include sfaturi utile pentru respectarea recomandărilor și explică modalitățile de limitare a drepturilor pentru cei care încalcă regulile platformei.Facebook are o mare responsabilitate atunci când amplifică sau recomandă un conținut. Compania lucrează intens pentru a se asigura că grupurile cu un potențial dăunător nu sunt recomandate oamenilor, încercând totodată să nu penalizeze grupurile de calitate cu subiecte similare și să creeze un echilibru prin introducerea ghidului de recomandări, ce poate fi găsit aici.Cu toate acestea, pe măsură ce comportamentele de utilizare a platformei evoluează, este nevoie să facem mai multe. Acesta este motivul pentru care, recent, în SUA, grupurile civice și politice, precum și grupurile nou create, au fost eliminate din lista sugestii. Întrucât oamenii pot continua să invite prieteni în aceste grupuri sau le pot căuta, Facebook a început acum să extindă aceste restricții la nivel global. Acest lucru se bazează pe restricțiile aduse în domeniul recomandărilor, cum ar fi eliminarea grupurilor de sănătate, precum și a grupurilor care distribuie dezinformări în mod repetat.De asemenea, atunci când un grup începe să încalce regulile, Facebook îl va face mai puțin vizibil în secțiunea de recomandări, ceea ce înseamnă că este mai puțin probabil ca oamenii să îl descopere. Această abordare este similară cu cea adoptată în privința News Feed-ului, unde postările de calitate inferioară sunt afișate mai jos, astfel încât un număr mai mic de oameni să le poată vedea.Grupurile și membrii care încalcă regulile platformei ar trebui să aibă mai puține drepturi și o acoperire mai redusă, restricțiile devenind mai severe pe măsură ce acumulează mai multe încălcări, până când vor fi eliminați complet. Și, atunci când este necesar, în caz de vătămare gravă, grupurile și persoanele vor fi șterse direct, fără a se mai lua în considerare pașii de mai sus.Facebook va începe să anunțe oamenii atunci când sunt pe cale să intre într-un grup care încalcă Standardele Comunității, astfel încât să poată lua o decizie informată înainte de a se alătura. De asemenea, va limita notificările de invitație ale acestor grupuri, astfel încât va fi mai puțin probabil ca oamenii să se alăture. Pentru membrii existenți, distribuirea conținutului de pe respectivul grup va fi redusă, astfel încât să fie afișat mai jos în News Feed.De asemenea, atunci când grupul respectiv are un număr substanțial de membri care au încălcat politicile Facebook sau au făcut parte din alte grupuri care au fost eliminate pentru încălcarea regulilor, platforma va cere administratorilor și moderatorilor să aprobe temporar toate postările. Ceea ce înseamnă că acel conținut va avea nevoie de revizuirea și aprobarea moderatorului înainte de a fi afișat în grup. Dacă un administrator sau un moderator aprobă în mod repetat conținut care încalcă regulile, întregul grup va fi eliminat.Cineva care a încălcat în mod repetat regulile, nu va putea să posteze sau să comenteze pentru o perioadă de timp în niciun grup. De asemenea, nu va putea invita alte persoane în niciun alt grup și nu va putea crea unele noi. Aceste măsuri sunt menite să ajute la încetinirea acoperirii celor care doresc să utilizeze platforma în scopuri dăunătoare și au la bază restricțiile existente care au fost puse în aplicare în ultimul an.Sunt multe lucruri de făcut pentru a menține grupurile Facebook în siguranță, iar compania va continua să construiască și să investească pentru a se asigura că oamenii se pot baza pe aceste locuri pentru conectarea cu ceilalți, dar și pentru sprijin.