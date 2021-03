Numărul atacurilor asupra protocoalelor de acces la distanță continuă să crească, în urma tranziției către munca de acasă

Unul dintre cele mai frecvente riscuri a fost reprezentat de atacurile împotriva protocoalelor utilizate de angajați pentru a accesa de la distanță resursele corporative.RDP este, probabil, cel mai popular protocol la distanță pentru desktop și este utilizat pentru a accesa Windows sau anumite servere. După trecerea la munca la distanță, atacurile e tip ”bruteforce” împotriva acestui protocol au crescut semnificativ.Într-un atac bruteforce, atacatorii testează diferite nume de utilizator și parole până când se găsește combinația corectă - și au acces la resursele corporative.În ultimul an, deși numărul total de atacuri bruteforce a scăzut, acestea au continuat să crească în comparație cu totalul întregistrat înainte de începutul pandemiei.Potrivit telemetriei Kaspersky, când lumea a intrat în lockdown în martie 2020, numărul total de atacuri bruteforce împotriva RDP a crescut de la 93,1 mln la nivel mondial în februarie 2020 la 277,4 mln 2020 în martie – o creștere de 197%. Din aprilie 2020, atacurile înregistrate lunar nu au scăzut niciodată sub 300 de milioane și au atins un nou total maxim de 409 milioane de atacuri în întreaga lume, în noiembrie.În februarie 2021 – la aproape un an de la începutul pandemiei - au avut loc 377,5 milioane de atacuri bruteforce – cu mult peste cele 93,1 mln descoperite la începutul anului 2020.„Munca la distanță nu dispare. Chiar dacă companiile încep să ia în considerare redeschiderea birourilor, multe au declarat că vor continua să includă modul de lucru la distanță în strategiile lor de operare sau să urmeze un format hibrid. Asta înseamnă că este probabil ca aceste tipuri de atacuri împotriva protocoalelor desktop la distanță să continue să se producă la o rată destul de mare. 2020 a arătat clar că organizațiile trebuie să își actualizeze infrastructura de securitate, iar un pas important pentru acest lucru este să ofere o protecție mai puternică pentru accesul lor RDP”, spune Dmitry Galov, expert în securitate la Kaspersky.