Peste jumătate dintre victimele afectate de ransomware plătesc răscumpărarea, însă doar unui sfert dintre acestea li se returnează datele complete - studiu

Ransomware este un tip de malware pe care infractorii cibernetici îl folosesc pentru a extorca bani. Acesta restricționează accesul la date până la plata răscumpărării, utilizând criptarea sau blocând utilizatorii.Raportul Kaspersky, „Consumer appetite versus action: The state of data privacy amid growing digital dependency”, a constatat că, pentru aproximativ un sfert dintre respondenți (26%), pierderea financiară estimată a fost mai mică de 100 de dolari, dar pentru 9%, costurile totale sunt între 2.000 și 4.999 dolari.Procentul victimelor care au plătit răscumpărarea pentru a primi din nou acces la datele lor, pe parcursul anului trecut, a fost cel mai ridicat în rândul celor cu vârste cuprinse între 35 și 44 de ani, două treimi dintre aceștia (65%) recunoscând că au plătit. Făcând o comparație, puțin peste jumătate (52%) dintre cei cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani și doar 11% dintre cei cu vârsta peste 55 de ani au recurs la această abordare, ceea ce arată că utilizatorii mai tineri au mai multe șanse să plătească o răscumpărare decât cei peste 55 de ani.Indiferent dacă au plătit sau nu, doar 29% dintre victime au reușit să primească toate fișierele criptate sau blocate în urma unui atac. Jumătate (50%) au pierdut doar câteva dintre fișiere, 32% au pierdut o cantitate semnificativă, iar 18% au pierdut un număr mic de fișiere. Între timp, 13% dintre cei care au experimentat un astfel de incident și-au pierdut aproape toate datele.„Aceste date arată că am identificat un procent semnificativ de utilizatorii care au plătit o răscumpărare pentru datele lor în ultimele 12 luni. Dar predarea banilor nu garantează returnarea datelor șinu face altceva decât să încurajeze infractorii cibernetici să continue cu această practică. Prin urmare, recomandăm întotdeauna celor afectați de ransomware să nu plătească, deoarece acești bani susțin acest sistem infracțional", comentează Marina Titova, Head of Consumer Product Marketing la Kaspersky.„Cel mai bine ar fi să se asigure că investesc de la bun început în protecția și securitatea dispozitivelor personale și că realizează un backup în mod regulat al tuturor datelor. Acest lucru va face ca atacul în sine să fie mai puțin interesant sau profitabil pentru infractorii cibernetici, reducând utilizarea practicii și conturând un viitor mai sigur pentru utilizatorii web.”În prezent, aproximativ patru din 10 (39%) dintre cei chestionați au afirmat că erau conștienți de pericolul reprezentat de ransomware, în ultimele 12 luni. Este important ca acest număr să crească, pe măsură ce lucrul de la distanță devine tot mai răspândit.