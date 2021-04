Programele malware se răspândesc din ce în ce mai mult prin intermediul documentelor infectate - studiu

88% dintre programele malware au fost livrate prin mesaje, în căsuțele de e-mail ale utilizatorilor, în multe cazuri filtrele de gateway fiind ocolite.

29% din malware-ul identificat și anihilat de soluția HP Sure Click în ultimul trimestru al anului 2020 nu era cunoscut anterior.

Motoarele antivirus au avut nevoie de aproape 9 zile, în medie, pentru a detecta amenințările - oferindu-le atacatorilor un avans pentru a-și continua campaniile de hacking.

Troienii au reprezentat 66% din eșantioanele de malware analizate, susținuți în special prin campanii de spam care împrăștie malware-ul Dridex (o analiză recentă pe blogul HP evidenția o prevalență crescută cu 239% pentru Dridex).

88% din malware-ul detectat a provenit din mesaje primite pe e-mail, restul de 12% fiind accesat prin descărcări de pe Internet.

Cel mai frecvent tip de fișiere atașate periculoase au fost documentele (31%), fișierele de tip arhivă (28%), documentele Excel (19%) și fișierele EXE (17%).

Revenirea RigEK și ZLoader și apariția de noi variante malware (APOMacroSploit și FickerStealer).

A fost lansat raportul HP-Bromium Threat Insights, care acoperă ultimul trimestru al anului 2020 și care analizează tendințele în materie de programe malware – identificate și anihilate de soluția HP Sure Click. Raportul este un instrument util pentru echipele de securitate IT din cadrul companiilor și instituțiilor, pentru a înțelege mai bine amenințările cu care se confruntă.Raportul indică un volum ridicat de noi amenințări și utilizarea pe scară largă de către hackeri a tehnicilor de evitare a instrumentelor specifice de detectare. Unii atacatori au folosit produsele Office pentru a păcăli victimele și a le convinge să deschidă documente infectate. De exemplu, au folosit documente Word mascate sub forma unor facturi farmaceutice, care rulau programe malware abia după ce documentul era închis.Principalele constatări ale raportului: