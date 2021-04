Google câștigă procesul copyright-ului contra Oracle, după 11 ani de lupte în instanță

Speța ”Google v. Oracle America, No. 18-956” are ca tema faptul că Google s-a bazat, când a creat Android, pe câteva aspecte din Java, un limbaj de programare ce a intrat în portofoliul Oracle în 2010, odată cu achiziția Sun Microsystems. Oracle a susținut că Google a încălcat drepturile de copyright folosind, părți din Java, fără acordul Oracle. Google a răspuns să accesul neîngrădit la această interfață software este crucial pentru economia inovării.Cea mai înaltă instanță judiciară americană spune că Google a utilizat într-o manieră legitimă (“fair use”) codul Java în procesul de dezvoltare a sistemului Android. Curtea a dat dreptate Google cu șase voturi favorabile, contra două nefavorabile.Oracle a cerut inițial daune de 9 miliarde dolari de la Google și două tribunale de primă instanță au dat dreptate celor de la Google, în timp ce o curte federală de apel a dat dreptate iar Oracle în 2018, ceea ce i-a făcut pe cei de la Google să se adreseze Curții Supreme.Când Curtea Supremă a fost de acord să preia cazul a promis că va răspunde la două întrebări:Cele 11.000 de linii de cod care sunt în discuție pot intra sub incidența drepturilor de autor?2. Dacă intră sub incidența acestor drepturi, Google avea dreptul să le utilizeze?Curtea a răspuns doar la a doua întrebare, dând dreptate GoogleGoogle a spus că decizia de acum este ”o victorie pentru consumatori, pentru interoperabilitate și pentru informatică” și a adăugat că este și o victorie care le va da ”siguranță juridică” viitorilor dezvoltatori.Oracle s-a declarat dezamăgită de verdict și spune că va crește și mai mult puterea Google, în timp ce va scădea abilitatea altor companii de a concura cu Google.Surse: Le Monde, New York Times