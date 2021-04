Twitter a discutat cu Clubhouse pentru a cumpăra cu 4 miliarde dolari rețeaua socială audio - presă

Cele două companii NU au confirmat informația. Presa a scris recent că cei de la Clubhouse caută finanțare, sperând să primească de la companii interesate runde consistente de investiții care să confirme și această evaluare de 4 miliarde dolari.Clubhouse a avut un așa mare succes în mai puțin de un an încât companii mari precum Facebook, Twitter și Microsoft vor să lanseze produse similare.De la începutul anului se vorbește tot mai mult despre această rețea socială nouă și specială, una care a devenit celebră fiindcă nu este pentru toți, nu se bazează pe poze sau text și a atras și oameni extrem de cunoscuți care au dat interviuri. Clubhouse este despre conversații audio în camere virtuale și, deși nu a câștigat bani, compania este menționată tot mai des.Clubhouse a fost înființată în aprilie 2020 când cele mai multe țări erau în lockdown, iar atunci era imposibil de estimat că aplicația va ajunge să fie atât de cunoscută.De ce a ajuns aici? Oameni precum Elon Musk și Bill Gates au dat interviuri acolo, și au fost intens mediatizate, în plus, ideea este foarte interesantă: o rețea socială audio unde poți intra în diverse camere, poți asculta diverși oameni și poți, dacă ai noroc, să le pui și întrebări, ridicând în mod virtual mâna. Vocea este o unealtă intimă și spontană, iar aplicația nu are o arhivă a discuțiilor, ceea ce înseamnă că oamenii se pot simți mai liberi să discute live, mai ales că nu se cunosc.Clubhouse are multe diferențe structurale față de alte rețele sociale: spre exemplu NU este organizată precum Facebook sau Twitter, în jurul unui ”newsfeed” generat și aranjat de algoritmi complecși. Este organizată mai mult în stilul Reddit, cu un grup de camere pe diverse domenii, camere unde moderarea se face de către useri. Există un fel de ”hol central” virtual unde userii pot să afle în ce camere sunt discuții în acel moment. Camerele dispar după ce discuțiile s-au terminat, iar aplicația interzice înregistrările. Aplicația nu are reclame, cel puțin până acum.Clubhouse se prezintă ca fiind o aplicație care creează un loc în care oamenii se pot întâlni pentru a găzdui, asculta și, în unele cazuri, pot să participe în conversațiile din comunitate.În momentul în care o persoană deschide aplicația, îi este prezentată o listă de “camere”, precum și o listă cu cei care se află în fiecare cameră. Persoana respectivă poate intra în ce cameră dorește, doar atingând respectiva cameră sau își poate crea una proprie.Cele mai mici camere pot avea doi - trei oameni, iar cele mai mari, chiar și câteva mii.Până în prezent, majoritatea camerelor Clubhouse merg pe ideea unui singur vorbitor pe care toți ceilalți ascultă. Alți utilizatori se pot alătura conversației doar atunci când moderatorul consideră că este cazul, dar acest lucru se întâmplă mai rar, în funcție de discuție.Zeci de conversații au loc în același timp, permițând utilizatorilor să sară de la un chat la altul, de la un vorbitor la altul, în funcție de ceea ce-și doresc.