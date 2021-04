UiPath a strâns 1,34 miliarde dolari prin vânzare de acțiuni în IPO

Compania IT româno-americană UiPath a vândut acțiuni de 1,34 miliarde de dolari în oferta publică inițială (IPO) - transmite Reuters. Compania IT româno-americană UiPath a vândut acțiuni de 1,34 miliarde de dolari în oferta publică inițială (IPO) - transmite Reuters. Compania UiPath a fost fondată de Daniel Dines și Marius Tîrcă, în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver.





Citește mai departe și comentează pe StartupCafe.ro...