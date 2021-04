Coșmarul echipelor IT din companii: angajații amestecă viața personală cu munca de birou - studiu Bitdefender

Creșterea timpului petrecut în fața telefoanelor, tabletelor și laptopurilor din timpul pandemiei și migrarea către munca de oriunde au determinat subțierea granițelor între activitatea de birou și cea de timp liber, iar cei mai mulți angajați îmbină utilul cu plăcutul când folosesc dispozitivele.Studiul relevă că obiceiurile merg în ambele sensuri, astfel că laptopul și telefonul de birou ajung să fie folosite de angajați și pentru relaxare, dar și dispozitivele personale tind să fie folosite uneori pentru a munci.Laptopul de serviciu, bun la toateCând vine vorba despre folosirea laptopului sau telefonului de serviciu în scop personal, doar o treime dintre angajați spun că nu folosesc deloc terminalele puse la dispoziție de firmă pentru altceva decât muncă. În schimb, 38% spun că folosesc aceste dispozitive pentru puține activități personale, 12% pentru aproximativ jumătate, 11% pentru cea mai mare parte, iar 6% spun că folosesc doar dispozitive ale angajatorului pentru orice activitate personală.„Companiile trebuie să investească în trainguri de securitate pentru angajați ca să le explice riscurile la care se expun - atât ei înșiși, cât și compania pentru care lucrează - atunci când folosesc calculatorul în alte scopuri decât cele de serviciu. Echipele IT pot să implementeze politici de securitate mult mai stricte prin care să limiteze drepturile angajaților pe dispozitivele de serviciu”, spune Bogdan Botezatu, director de cercetare în amenințări informatice la Bitdefender.Când dispozitivele de la firmă se lasă așteptateUn semnal de alarmă pentru securitatea IT a companiilor este că unul din cinci oameni utilizează un dispozitiv personal pentru toate activitățile legate de serviciu, iar 14% pentru cea mai mare parte a activităților de birou. De cealaltă parte, jumătate dintre cei chestionați spun că nu folosesc deloc sau prea puțin propriile dispozitive pentru a lucra.„Organizațiile ar trebui să le asigure angajaților dispozitive pe care să-și desfășoare activitatea profesională, iar în cazul în care aceștia lucrează în regim independent ar trebui să discute cu echipele IT și să ceară recomandări legate de programele pe care le pot folosi și de bunele practici de securitate pe care ar trebuie să le respecte. Angajații trebuie să se asigure că toate sistemele de securitate funcționează corespunzător, iar sistemul de operare și programele care rulează au toate actualizările la zi”, mai spune specialistul Bitdefender.Responsabilii de securitate informatică din companii continuă să fie îngrijorați de implicațiile fenomenului work-from-home la scară globală. Ei au constatat că angajații sunt mai relaxați când vine vorba de măsuri de securitate IT doar pentru că lucrează de acasă și au iluzia siguranței propriului cămin.În plus, alții au semnalat drept motiv de îngrijorare faptul că angajații nu respectă protocolul impus de companie și nu sesizează potențiale probleme echipelor IT. De aceea, unul din trei specialiști în securitate chestionați de Bitdefender în 2020 - în cadrul unui studiu global - spune că riscul ca angajații să devină victime ale unor capcane întinse de criminalii informatici este cât se poate de real, iar 31% cred că o neglijență a angajaților ar putea duce chiar la scurgeri de date din companie.Printre potențialele riscuri specifice lucratului de acasă se numără și folosirea unor rețele de internet securizate necorespunzător, accesul unui alt membru al familiei la dispozitivul angajatului, dar și folosirea simultană a serviciilor de mesagerie în scop personal și de business.Metodologia studiuluiStudiul a fost realizat online la comanda Bitdefender de către iSense Solutions pe un eșantion de 503 respondenți din România, reprezentativ pentru populația urbană cu acces la internet, în perioada 15-19 martie 2021. Marja de eroare +/- 4,38%, la un nivel de încredere de 95%.