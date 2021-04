Aproape un sfert dintre utilizatorii online permit întotdeauna aplicațiilor și serviciilor accesul la microfoanele sau camerele web de pe dispozitivele personale - studiu

Cu toate acestea, conștientizarea generală a importanței securității camerei web este promițător de ridicată, aproape șase din zece utilizatori (59%) fiind îngrijorați de faptul că cineva i-ar putea urmări prin intermediul camerei web, fără știrea lor, iar 60% sunt îngrijorați de faptul că acest lucru ar putea fi realizat prin intermediul unui software rău intenționat. Acest lucru indică probabilitatea ca mai mulți oameni să își protejeze proactiv tehnologiile în viitor, pe măsură ce se adaptează la regimul de muncă la distanță și înțeleg rolul aplicațiilor colaborative.În ultimul an, dependența de videoconferințe a dus la o creștere colosală a aplicațiilor dedicate acestora, Un exemplu este Microsoft Teams, aplicație a cărei utilizare a crescut cu 894% în luna iunie 2020, comparativ cu luna februarie 2020. De asemenea, acest fenomen a provocat o penurie aproape mondială în ceea ce privește camerele web, mulți furnizori de top văzând o cerere foarte crescută.Dată fiind utilitatea acestor tehnologii și aplicații în contextul evenimentelor din ultimul an, în funcție de nevoile profesionale, sociale și de divertisment, oamenii le-au permis accesul la microfonul și camera de pe dispozitivul personal. Aceste instrumente au servit ca un facilitator în tranziția bruscă către mediul digital, fapt care a făcut ca un total de 27% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani să spună că permit întotdeauna accesul la camere și microfoane, potrivit cercetărilor Kaspersky. Acest lucru este mai puțin frecvent în rândul grupurilor demografice mai în vârstă, 38% dintre respondenții cu vârsta de 55+ de ani indicând că nu oferă niciodată aplicațiilor și serviciilor un astfel de acces.Cea mai bună modalitate de a păstra precauția, în timp ce continuați să beneficiați de mijloacele moderne de comunicare, ar fi să acordați atenție sporită aplicațiilor și serviciilor pe care le folosesc oamenii și ce permisiuni solicită acestea. De exemplu, dacă o aplicație pentru apeluri video solicită permisiunea pentru a accesa camera, este un lucru care are sens. Dar dacă există o aplicație fără funcționalități relevante care solicită accesul la microfonul unei persoane, fără un motiv justificat, ar fi mai bine să investigați și să explorați care sunt funcțiile care cer permisiune de acces și de ce.Aceste descoperiri afectează în mare măsură acest echilibru și evidențiază nevoia în creștere a oamenilor de a se simți în siguranță în lumea digitală de astăzi, fără a pierde rolul pe care camerele și aplicațiile de colaborare trebuie să-l joace în această nouă lume a regimului de muncă la distanță.„Cu siguranță, mulți oameni nu sunt familiarizați instantaneu cu protocoalele de securitate legate de utilizarea camerei web și procesele de securitate cibernetică. Cu toate acestea, ceea ce observăm acum este o puternică tendință pozitivă de conștientizare sporită în ceea ce privește siguranța online și amenințările potențiale. Acest lucru duce la un comportament mai proactiv al consumatorului, cum ar fi luarea de măsuri preventive și verificarea permisiunilor înainte de a permite accesul la camera web și microfon. De asemenea, ne așteptăm ca această creștere a gradului de conștientizare a securității cibernetice să fie susținută de sesiunile de training dedicate conștientizării importanței securității, organizate de companii pentru angajații lor - mai ales că dispozitivele audio și video sunt acum utilizate pe scară largă pentru munca la distanță", comentează Marina Titova, Head of Consumer Product Marketing la Kaspersky.Pentru a vă simți mai în siguranță în timp ce utilizați camerele web și pentru a vă asigura că această creștere a modalităților virtuale de comunicare duce la o creștere în egală măsură a numărului persoanelor care își protejează intimitatea și siguranța, Kaspersky oferă următoarele sfaturi:1. Investiți într-o versiune simplă de webcam, dedicată acestei acțiuni, pentru a vă simți în siguranță atunci când instrumentul nu este utilizat.2. Folosiți o soluție de securitate eficientă, care oferă protecție avansată și acoperă mai multe dispozitive, inclusiv dispozitive PC, Mac, Android și iOS.3. Analizați care dintre aplicațiile dumneavoastră actuale au permisiunea în prezent de a vă accesa camera web sau microfonul și anulați permisiunile acolo unde nu sunt necesare.