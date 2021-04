Facebook și algoritmii săi - Mistere de nedezlegat și speranța că vom avea mai mult control pe ce vom vedea în news feed

Mulți sunt de părere că până acum câțiva ani News Feed-ul (fluxul de noutăți) Facebook era mult mai curat, mai informativ și mai interesant. Apoi algoritmii au fost modificați și au stricat mult din plăcerea ”răsfoitului” virtual al news feed-ului: au apărut tot mai multe reclame și postări plătite și nu au mai fost afișate multe dintre postările oamenilor apropiați. Unii au comparat Facebook cu un ”deșert digital” și au spus că, din păcate, algoritmii au început să ”dreseze” userii și să-i facă să creadă că doar ce afișează News Feed-ul este de interes.Apoi s-au propagat tot mai multe știri false și teorii ale conspirației, de la cele cu ”pământul plat”, până la cele cum că forțe oculte vor să omoare multe milioane de oameni. Nu puțini sunt cei care spun că algoritmii au distrus mult din plăcerea de a sta pe Facebook, fiindcă algoritmii au fost gândiți astfel încât oamenii să fie tentați să distribuie cât mai multe lucruri senzaționale și să stea cât mai mult pe site.L-am întrebat pe Nick Clegg, fost vicepremier al Marii Britanii și actual vicepreședinte pentru afaceri globale la Facebook, dacă schimbările anunțate de Facebook nu vin prea târziu și dacă ele chiar pot face ca News Feed-ul să fie mai curat și mai simplu.”Este o dilemă pe care inginerii și managerii o au mereu la Facebook, ni se tot cere să adăugăm lucruri noi, dar de fiecare dată când punem ceva în plus, acel lucru ocupă mai mult spațiu pe Facebook. Cred că Instagram are atât de mulți useri fideli și fiindcă oferă o experiență mai simplă, în timp ce Facebook este o aplicație mai matură cu mult mai multe elemente. Sperăm că introducând această bară de filtrare în partea de sus a paginii de News Feed și posibilitatea de a opta între afișarea algoritmică și cea invers cronologică se vor simplifica lucrurile”.”Sunt de acord însă că, dându-le oamenilor sentimentul că au controlul, nu ține doar de uneltele utilizate, dar și de cum se simt oamenii când folosesc aplicația: simt că este simplă, că este curată?, Iar aici aveți dreptate să subliniați că este o provocare, dar noi suntem conștienți de ea și ne vom asigura că experiența va fi una cât se poate de simplă”.Tot mai multe voci din Europa și din SUA cer companiilor de tehnologie să dea explicații legate de algoritmi și de cum funcționează ei, dar aceste explicații nu vor veni, fiind vorba de secrete tehnice la care companiile țin mult.Facebook a anunțat recent că va da userilor posibilitatea de a regla ce văd pe News Feed, de a alege să vadă mai puține postări pe anumite teme și, mai ales, va apărea o bară în partea de sus a paginii, de unde oamenii pot alege să vadă News Feed-ul așa cum este acum (cu recomandări făcute de algoritmi) sau să vadă toate postările în ordine cronologică inversă. De menționat că există de mulți ani un buton care face asta: ”Most recent” dar mereu a tot fost ascuns în meniuri și trebuia căutat de cei care știau de el.Nick Clegg spune că datele companiei arată că oamenii vor, în majoritatea lor, să vadă pe News Feed lucrurile recomandate de Facebook, pentru că pe primele locuri vor apar postări ale rudelor și ale prietenilor apropiați, în locul unei știri sau a unui video din sport. Recomandările făcute de Facebook fac experiența mai plăcută, spune oficialul Facebook, lăsând de înțeles că vor fi mai puțini cei care vor alege fluxul de noutăți afișat în ordine cronologică inversată.”Știu foarte bine că circulă o poveste care spune că algoritmii Facebook promovează lucruri urâte, rele, discurs care incită la ură sau la dezbinare, dar realitatea este că majoritatea covârșitoare a user-ilor NU au parte de astfel de experiențe, iar prevalența postărilor care incită la ură este de 0,08% din conținutul total. Aș fi vrut să fie zero, însă vă spun că această idee, cum că algoritmii le dau oamenilor din greu, intenționat, cel mai neplăcut conținut, chiar nu este experiența pe care o au cei mai mulți oameni: majoritatea vor vedea poate o fotografie cu un copil al unei rude sau un grătar făcut de bunici”.Cei de la Facebook spun că oamenii își vor putea personaliza News Feed-ul, iar Nick Clegg amintește că ”tango-ul se dansează în doi”, explicând că fluxul de noutăți este influențat de acțiunile user-ilor și de alegerile lor: spre exemplu apar mai des postările de la oameni la care user-ul a dat Like.Nick Clegg spune că News feed-ul este diferit la fiecare user și îl compară cu o amprentă, dar adaugă că oamenii au mult mai mult control decât cred; algoritmul nu ne-a ”acaparat creierul” și există o interacțiune complexă între alegerile noastre pe Facebook și modul în care sistemele automatizate ale Facebook răspund la aceste alegeri.”Adevărul este că nu există un singur algoritm, nu există un algoritm într-o cutie în biroul lui Mark Zuckerberg, ci există semnale, nu este o singură entitate, ci o serie de semnale care sunt folosite pentru a determina ce lucruri ți se par mai relevante, mai plăcute mai utile”, spune Clegg, dând ca exemplu de semnal când dai un like sau când pui un comentariu. Sistemele automatizate se folosesc și de alte semnale pentru a elimina conținut care încalcă regulile sau retrogradează conținut care este ”clickbait” de la oameni care pun des informații discutabile.Promisiunea Facebook este că userii vor înțelege mai bine de ce văd anumite lucruri pe Facebook și vor putea și să elimine din ele, spre exemplu.Cei de la Facebook susțin că nu este în interesul aplicației ca oamenii să împărtășească conținut senzațional și dau ca exemplu strategia sumarizată acum câțiva ani de Mark Zuckerberg care vorbea despre ”meaningful social interaction”(interacțiune socială relevantă) prin care voia să spună că oamenii vor vedea doar lucruri care chiar îi interesează, cum ar fi ce fac cei din familie și prietenii. Mulți ar spune însă că news feed-ul nu prea afișează lucruri relevante.Algoritmul este definit în dicționare ca fiind o procedură pas cu pas de soluționare a unei probleme, sau îndeplinire a unei sarcini, în special de către un computer. Este practic vorba despre o serie de instrucțiuni logice care arată, de la început până la sfârșit, cum să se îndeplinească o anumită sarcină.Însă, cum explică Hannah Fry în cartea ”Hello World”, algoritmul este în lumea de azi mult mai mult: sunt liste de instrucțiuni care trebuie urmate pas cu pas, dar acești algoritmi sunt aproape întotdeauna niște obiecte matematice.”Ei preiau secvențe de operațiuni matematice și folosind (ecuații, calcule aritmetice sau algebrice, ori chiar analiza matematică, logica și probabilitățile), le traduc în cod-program. Algoritmii sunt alimentați cu informații din lumea reală, li se atribuie un obiectiv și sunt puși la lucru, să calculeze și să tot calculeze până își ating scopul. Algoritmii sunt aceia care fac din informatică o adevărată știință, iar de-a lungul timpului au facilitat cele mai extraordinare creații moderne realizate de diverse mașini”Algoritmii pot fi clasificați în multe moduri, în funcție de sarcinile pe are le îndeplinesc: unii algoritmi găsesc și evidențiază relațiile dintre lucruri, făcând asocieri, iar alții îndepărtează o parte din informații, pentru a se concentra pe ce este important pentru misiunea lor.Unii algoritmi se bazează pe reguli și instrucțiunile lor sunt scrise de un operator uman, sunt directe și lipsite de ambiguitate. Ei urmează o schemă logică, o rețetă, dar nu sunt nici ei ușor de construit.Algoritmii de învățare automată sunt o categorie specială, inspirată din modul în care învață ființele vii. Acești algoritmi se înscriu în ceea ce se numește în sens foarte larg ”inteligență artificială”: îi furnizezi mașinii informații, un obiectiv și feedback atunci când se află pe calea cea bună - și o lași să găsească singură modalitatea cea mai bună de a-și atinge scopul.Hannah Fry eplică faptul că ambele tipuri de algoritmi au plusuri și minusuri:Algoritmii care se bazează pe reguli, având instrucțiuni scrise de oameni, sunt ușor de înțeles și oricine îi poate urmări și descompune raționamentul a ceea ce se petrece înăuntrul lor. Marele minus al acestor algoritmi este că vor funcționa numai pentru rezolvarea problemelor pentru care operatorii știu să scrie instrucțiunile.Algoritmii de învățare automată au dovedit în ultimii ani că sunt extrem de buni în rezolvarea unor probleme pentru care oamenii nu pot să scrie o listă precisă de instrucțiuni.Hannah Fry explică ce pot face acești algoritmi și care este principalul minus ”Ei pot recunoaște obiecte în diverse imagini, ne pot înțelege cuvintele pe măsură ce le rostim și pot să traducă dintr-o limbă în alta - ceva ce a fost mereu dificil pentru algoritmii care se bazează pe reguli. Dezavantajul este că, dacă vei lăsa o mașină să descopere singură soluția, procesul pe care-l va urma pentru a-și atinge obiectivul nu va avea sens pentru un observator uman. Căci părțile sale tainice pot fi o enigmă chiar și pentru cei mai pricepuți programatori ai zilelor noastre”.