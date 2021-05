OnePlus - Cum arată viitorul pentru una dintre cele mai neobișnuite companii producătoare de smartphone-uri

OnePlus One (primul model) a fost lansat în iunie 2014 într-un mod inedit. Putea fi cumpărat doar prin invitație digitală, de pe site-ul oneplus.com. Pentru că avea specificații bune, dar și datorită ideii cu invitația, multă lume a aflat atunci de existența companiei.





OnePlus 9 Pro







Pete Lau, CEO OnePlus (foto OnePlus)







OnePlus Nord







OnePlus este o companie înființată în decembrie 2013 de Pete Lau, fost vicepreședinte la Oppo, și de Carl Pei, un antreprenor care a plecat de la OnePlus în toamna lui 2020 pentru a fonda un startup.Cu acele prețuri extrem de mici compania a atras atenția. Spre exemplu, în octombrie 2014 New York Times scria un articol detaliat despre OnePlus, cu titlul ” Low Price, High Hopes for OnePlus Phone ” (Preț mic și speranțe mari pentru telefonul OnePlus). Se spunea că abordarea companiei este excelentă: un telefon cu specificații extrem de bune, la preț foarte mic. Era nevoie de așa ceva pe piață, dar întrebarea era dacă putea continua compania cu prețuri atât de mici.Un timp a continuat: OnePlus 2 a fost lansat în august 2015 și costa cam 300 de euro, în timp ce OnePlus X a fost lansat în noiembrie 2015, cu prețul de 270 euro. Compania și-a câștigat fani pentru interfața extrem de îngrijită și pentru design, însă prețurile nu au putut rămâne mici, mai ales că au crescut la toate companiile: OnePlus 5 lansat în primăvara lui 2017 costa 500 de euro, iar OnePlus 8 Pro lansat în aprilie 2020 costa 899 euro în versiunea de 128 GB și 999 euro în varianta de 256 GB.Telefoanele de vârf de gamă s-au scumpit la toate mărcile în ultimii ani și versiunile cele mai dotate trec de 1.000 de euro. OnePlus nu a putut continua până în prezent în stilul în care a început, de a avea un ”flagship” la aproape jumătate de preț față de concurență.Pete Lau, CEO OnePlus, a spus, într-o discuție cu presa, că vânzările mărcii în Europa au crescut cu 300%, iar cota de piață aproape s-a dublat anul trecut. Cel mai bine compania stă în Finlanda și Danemarca, în prima țară având 15% cotă de piață. În mabele țări OnePlus este în top 3 mărci de smartphone-uri.L-am întrebat pe Pete Lau de ce un client european ar alege OnePlus și nu, spre exemplu, Samsung, brand-ul care este numărul unu și la volume, având jumătate din piață în România. Șeful OnePlus susține că telefoanele mărcii au cea mai curată interfață de Android de pe piață, iar OnePlus se concentrează foarte mult pe detalii la produsele lor – la designul fizic și la software. El a mai pus la capitolul atuuri și camerele foto ale telefoanelor, dar și faptul că OnePlus ține cont de feedback-ul user-ilor și implementează o parte dintre sugestii.Trebuie spus că, față de companii precum Samsung, Huawei sau Xiaomi, OnePlus nu prea are multe modele pe segmentul de volum, cel la sub 200 de euro, nu are nici parteneriate la fel de bune cu operatorii mobili, astfel că datele Counterpoint arată că marca are peste 10 milioane de useri în lume, dintre care 3 milioane în Europa.Vânzările au crescut de aproape patru ori în volum în Europa în primul trimestru din an, dar asta și fiindcă seria Nord nu exista anul trecut, iar compania s-a extins oficial pe piețe noi precum România, Polonia, Cehia, Estonia și Ungaria. În curând va fi lansat un alt model din seria Nord, a spus șeful companiei. Presa scrie că acest model se va numi Nord CE 5G.Întrebat despre cum vede telefoanele flexibile (foldable) și cele care se rulează, Pete Lau a spus că la ambele mai este loc de îmbunătățire și de maturizare a tehnologiei. El nu a dat de înțeles că OnePlus ar vrea să lanseze astfel de telefoane în curând.Dacă până de curând OnePlus s-a concentrat doar pe flagship-uri, de anul trecut, compania s-a orientat și spre segmentul mid-range, lansând seria OnePlus Nord. Nord a fost lansat în august anul trecut și costa cam 330 de euro, OnePlus Nord N10 și N100 s-au lansat în noiembrie anul trecut. N100 costa 160 de euro, iar N10, 250 euro.La portofoliul de produse compania ar vrea să adauge și televizoare în Europa, Pete Lau spunând că pasul ar fi unul ”logic”. Televizoarele mărcii se vând în India și China. O altă companie chineză, Xiaomi, a lansat recent TV-uri în Europa.Întrebat despre unde își vede compania peste 5 ani, Pete Lau a spus că își imaginează o creștere pas cu pas și speră ca marca să devină la fel de populară ca în Finlanda și în alte țări europene.Șeful OnePlus a fost întrebat care sunt diferențele dintre piața europeană și cea din SUA, iar el a explicat că, dat fiind că în Europa sunt zeci de țări, trebuie negociat cu zeci de operatori pentru a intra pe diverse canale de vânzări. În SUA, dacă ai bătut palma cu un operator ai deja acoperire națională și ajungi dintr-o dată la mulți useri. OnePlus a fost pintre puținele mărci care au crescut anul trecut pe piața din SUA, și datorită faptului că are parteneriate cu operatorii T-Mobile, Sprint și Verizon.OnePlus mai are în portofoliu căști wireless, iar primul smartwatch a fost lansat recent, dar review-urile pentru el nu au fost grozave. OnePlus vinde și televizoare, dar nu în Europa.De menționat că pentru cea mai nouă serie de flagshipuri, seria OnePlus 9, compania a colaborat cu Hasselblad (producător premium de camere foto) pentru a îmbunătăți performanțele foto ale telefoanelor.