Google elimină la 1 iunie facilitatea prin care păstra gratuit un număr nelimitat de poze în aplicația Photos. Cum poți salva mai mult spațiu de stocare

De menționat că fotografiile pe care Google le comprima în Photos erau denumite ”High quality storage” vor fi sub o nouă denumire ”Storage saver”, dar va fi aceeași calitate ca și până acum, spune compania.





De precizat că și în prezent cei care doreau ca pozele din Photos să fie stocate la calitate maximă (deci fără ca Google să le comprime și să scadă rezoluția) puteau face asta gratuit, însă în limita spațiului din contul Google (15 GB gratuit, 100 GB pentru cel mai ieftin abonament).



Sunt șase ani de când compania le permite userilor să stocheze un număr nelimitat de poze la calitate bună în Photos și exact acest lucru era unul dintre marile plusuri ale serviciului, fiindcă nu trebuia să-ți faci griji pentru spațiu.De exemplu, pe Gmail spațiul maxim de stocare este de ani buni 15 GB și, fie ștergi e-mail-uri, fie plătești un abonament Google One de aproximativ 100 de lei pe an pentru a ridica spațul de stocare la 100 GB. Pentru 200 GB costul pe an este 140 lei, iar pentru 2 TB costul abonamentului anual este 500 de lei.Google schimbă radical lucrurile de la 1 iunie și userii pot stoca până la 15 GB fișiere în Gmail, Drive și Photos, iar orice fotografie urcată în Google Foto după 1 iunie va fi inclusă în acest spațiu de stocare total de 15 GB. În plus, un video lung urcat în Photos poate ocupa și peste 1 GB, așa că spațiul de stocare se poate termina destul de repede.Userii pot face câteva lucruri pentru a se asigura că nu vor rămâne în câteva săptămâni sau luni fără spațiu de stocare din cauza fotografiilor, iar o soluție bună este să facă loc, ștergând fișiere mari de care nu mai au nevoie.

Cât ocupă fotografiile și video-urile din Photos puteți vedea accesând acest link , dar există și un ” Storage Manager ”, un loc unde puteți gestiona spațiul de pe contul de Google. Foarte util este un link numit ” Large attachments ” care evidențiază e-mail-urile foarte mari, unele putând avea și peste 50 GB. Parcurgerea listei ia ceva timp, dar pentru cei care nu vor să plătească abonament va fi ușor să elibereze în 15 minute chiar și peste 2 GB.Există și un meniu numit ” Large photos and videos ” unde sunt afișate cele mai mari video-uri din Photos. Google a publicat pe 24 mai un articol care conține câteva lucruri utile legate de acestă schimbare care va dezamăgi mulți useri, pentru că nu mai este gratuit un serviciu cu care milioane de oameni s-au obișnuit.