Sony a anunțat un plan care să ducă spre un miliard numărul de utilizatori ai serviciilor sale

Sony spune că va investi până în 2024 în domenii precum media, divertisment și online, urmând să se concentreze pe filme, pe jocuri și pe alte servicii care sunt disponibile pe platforme precum Playstation.Compania spune că vrea să vândă în lume 14,8 milioane de console PS5 în anul fiscal care a început la 1 aprilie, însă au apărut probleme cu livrările din cauza crizei procesoarelor.Marele pariu este ca numărul celor care folosesc serviciile companiei să ajungă la un miliard, așadar de șase ori mai mare decât în prezent.Dintre cei 160 milioane de useri, peste 100 de milioane sunt pe gaming,Sony Group are o capitalizare de piață de 121 miliarde dolari. Maximul ultimului an a fost la început de februarie, 144 miliarde dolari, iar în martie 2020 capitalizare a scăzut pentru puțin timp la sub 70 miliarde dolari.