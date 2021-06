Cine este Fastly, compania răspunzătoare pentru ”pana” globală care a afectat marți o mulțime de site-uri mari

Marți, timp de o oră nu au mai putut fi accesate site-uri mari precum New York Times, CNN, Bloomberg, The Guardian – dar și servicii online precum Github, Twitch, Reddit sau PayPal.Problema a fost una de configurare la o companie foarte puțin cunoscută de către publicul larg, Fastly , un furnizor de servicii de cloud care ajută ca site-urile importante să se încarce repede, oriunde în lume.Fastly este o companie din domeniul distribuției de conținut (content delivery network, CDN) și stochează datele clienților în mai multe locuri din lume și scurtează mult distanțele pe care datele trebuie să le aprcurgă către utilizatorul final.Practic, datorită unor companii precum Fastly site-urile se încarcă repede aproape peste tot și aplicațiile merg bine, fiindcă, spre exemplu, un om care citește site-ul Le Monde în Australia are acces la o copie generată local și deci nu trebuie să se conecteze la severele centrale situate tocmai la Paris.Compania Fastly a luat ființă la San Francisco, în 2011, iar din 2019 este listată la New York, având afaceri anuale de aproape 300 milioane dolari și o capitalizare de peste 5 miliarde dolari. Este departe de liderul din domeniu, Akamai, care a avut afaceri de 3 miliarde dolari, însă Fastly este o forță în domeniu.Inițial s-a crezut că Fastly a fost ținta unui atac cibernetic, dar se pare că a fost o problemă de configurare. Pane similare au afectat în trecut pentru câteva ore serviciile Google și Facebook, iar un concurent al Fastly, Cloudflare, a făcut ca mai multe site-uri să fie imposibil de accesat pentru câteva ore în 2019.Centralizarea tot mai puternică a infrastructurii de internet în mâna câtorva companii mari înseamnă că dacă un singur punct cedează sunt afectate site-uri pe scară largă. Pe de altă parte, aceste servicii de tip ”content delivery network, CDN” sunt necesare fiindcă aplicațiile merg mai bine și site-urile se încarcă mai repede datorită acestor furnizori de cloud foarte puțin cunoscuți publicului larg.Aceste CDN-uri (CDNs în engleză) sunt rețele de servere și centre de date distribuite în diverse părți ale lumii pentru a permite transferul pachetelor de care este nevoie pentru a încărca mult conținut online. Fastly descrie tehnologia ca fiind platformă de tip “edge cloud”, ceea ce înseamnă că infrastructura este cât mai aproape de user, pentru ca timpii de răspuns să fie cât mai buni.Surse: Le Monde, CNBC