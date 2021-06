Amazon riscă o amendă de 425 milioane dolari în UE - surse WSJ

Autoritatea de protecție a datelor din Luxemburg - Commission nationale pour la protection des données (CNPD) - a propus ca Amazon să fie amendată, argumentând că gigantul american a încălcat prin practicile sale de confidențialitate regulamentul GDPR.Speța din Luxemburg are legătură cu modul ăn care Amazon colectează și utilizează datele user-ilor și NU are nicio legătură cu business-ul de cloud-computing Amazon Web Services.Amazon își are sediul european în Marele Ducat de Luxemburg și se află sub jurisdicția CNPD.Nici Amazon și nici CNPD nu au dorit să comenteze informația. Amazon a spus în repetate rânduri că pentru companie reprezintă o prioritate confidențialitatea datelor utilizatorilor.Propunerea se poate transforma în decizie definitivă doar după ce va fi agreată și de alte autorități de protecția datelor din UE, iar procedura va dura luni de zile. Dacă va fi să fie și o amendă, suma ar putea fi diferită de cea vehiculată acum.