Vânzările de televizoare vor crește cu peste 10% și datorită interesului pentru Euro 2020, susțin reprezentanții unui important magazin online

Compania estimează o creștere de peste 10% a vânzărilor de televizoare creștere generată, în primul rând, de interesul crescut pentru vizionarea meciurilor de la Campionatul European de Fotbal UEFA EURO 2020. Față de edițiile anterioare, când nu existau restricții de socializare, microbiștii vor urmări meciurile de la EURO 2020 preponderent de acasă.S-au modificat și preferințele românilor în legătură cu dimensiunile televizoarelor. Vor ca ecranele produselor achiziționate să fie tot mai mari, iar acum, sunt interesați de televizoare cu diagonala ecranului, în medie, de 43 de inci (109 cm), față de 32 de inci (81 cm) în trecut.Totodată, o categorie tot mai mare de clienți cumpără televizoare foarte mari, de peste 70 de inci (170 cm), și mai scumpe.Anul acesta, prețul mediu pentru un televizor a urcat la 1.300 de lei, de la 1.100 de lei, anul trecut.În ultimul an au crescut și pretențiile românilor atunci când vine vorba de achiziția de televizoare și își doresc:⦁ Să fie cât mai performante⦁ Să permită conectarea wireless la internet⦁ Să fie UHD (4K) sau, cel puțin, Full HD⦁ Să aibă un sunet cat mai clar și puternic⦁ Să aibă telecomandă inteligentă⦁ Să aibă integrat modul CI+ (Common Interface Plus) ce permite vizionarea de servicii TV plătite de la operatorii TV, fără a fi necesar un set-top-box/receiver⦁ Să fie la reducereevoMAG estimează vânzări de peste 5.000 de televizoare în perioada mai – iulie din acest an și ia în calcul un plus de peste 10% a numărului de televizoare comercializate în 2021 față de anul anterior.