Apple va pune pe ceasuri senzori de temperatură și de măsurare a glicemiei

Apple va lansa în acest an generația a șaptea Apple Watch și acestea vor avea procesor mai rapid, conectivitate mai bună și ecran mai reușit.În 2022 compania vrea să adauge mai multe la Apple Watch, inclusiv o ediție care să reziste la condiții extreme, pentru sportivi. Un astfel de model denumit “explorer edition” sau “adventure edition” ar pune Apple în concurență cu companii precum Garmin sau Casio.În 2022 pe edițiile Apple Watch ar putea fi prezent și un senzor de temperatură. lucru foarte util într-o lume în care temperatura corpului a devenit extrem de importantă chiar și când vrei să intri la supermarket. Fitbit are pe ceasul Sense un senzor care măsoară și variația temperaturii pielii în timpul nopții și afișează rezultatul în aplicație sub formă de zecimi de grad (cel mai adesea undeva între -0,5 și +0,5 grade. Din păcate, Sense nu afișează temperatura absolută, ci este prezentată sub forma unei variații față de un nivel de referință (baseline) care este media ultimelor 30 de zile. Temperatura este afișată abia după trei nopți de purtare a ceasului.Peste câțiva ani pe Apple Watch ar putea fi prezent un senzor de măsurare non-invazivă a glicemiei, senzor care va fi extrem de util diabeticilor.Apple ar fi vrut să pună încă din 2015 și senzori care să măsoare glicemia fără a fi nevoie să se ia sânge, însă tehnic acest lucru se dovedea extrem de greu. În plus, apărea o problemă de omologare în caz că ceasul ar fi furnizat purtătorului sfaturi medicale pornind de la nivelul acestor indicatori. Într-un cuvânt, Apple nu ar fi exclus litigii cu autoritățile de reglementare din domeniul medical pe tema datelor de sănătate furnizate de ceas.Compania ar fi vrut să pună și un senzor care să măsoare tensiunea, însă nici acesta nu s-a dovedit viabil. Dacă ne gândim că și tensiometrele digitale din comerț oferă uneori valori îndoielnice, nu e greu să ne dam seama că un ceas mic nu ar fi avut cum să calculeze cu acuratețe.Și cele mai noi modele cu senzor EKG arată cât de complicat este să incluzi într-un ceas senzori care să fie și mici și super-preciși. La construirea oricărui ceas de succes trebuie făcute compromisuri, fiindcă spațiul disponibil este foarte redus, și deci trebuie folosit cu grijă.