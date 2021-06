Tim Cook spune că un proiect de lege propus de UE ar putea distruge securitatea iPhone-urilor

Cook spune că Digital Market Act are și părți care ”nu sunt în interesul utilizatorilor” și ar putea forța Apple să permită ”side-loading-ul”, ceea ce înseamnă că userii ar putea să descarce aplicații și din alte surse decât magazinul Apple (spre exemplu de pe alte site-uri). În prezent, aplicațiile pot fi puse pe iPhone doar din App Store, în timp ce pe Android userii pot instala și din alte surse (de pe diverse site-uri).Cook a spus că dacă Apple ar fi obligată să permită instalarea de aplicații în afara magazinului, acest lucru ar distruge securitatea pe iPhone și ar submina multe inițiative de siguranță și confidențialitate care au fost puse în practică de Apple.Faptul că Apple menține control total asupra ecosistemului a fost un element criticat de mulți, însă Apple a spus că doar așa pot fi rapid eliminate aplicațiile malware și doar așa experiența user-ilor poate fi la cel mai înalt nivel.Tim Cook a spus că Apple are în Franța o cotă de 23% la capitolul sisteme de operare pe smartphone-uri și, dacă va fi permisă descărcarea de aplicații din surse neverificate, acest lucru ar afecta securitatea și confidențialitatea user-ilor. El a dat exemplu faptul că pe Android a crescut numărul de aplicații ce conțin malware.”IOS este mai bine protejat, iar asta se întâmplă fiindcă am avut grijă ca pe App Store aplicațiile să fie examinate atent înainte de a fi distribuite. Acest lucru ne ajută să evităm malware-ul, fiindcă aplicațiile cu probleme sunt respinse”, spune Cook.Surse: CNBC, Tech24.fr