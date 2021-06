Microsoft intră în clubul select al companiilor care au depășit borna de 2.000 de miliarde capitalizare de piață

Din 2014, la conducerea companiei este Satya Nadella care a transformat Microsoft într-o forță în serviciile de cloud și a eficientizat mult activitatea companiei. De când a preluat conducerea, capitalizarea a crescut de cinci ori.Acțiunile Microsoft au crescut cu 19% în acest an, iar 2020 a fost extrem de bun, în condițiile în care milioane de oameni au lucrat de acasă și au folosit diverse produse ale companiei.Microsoft a depășit pentru prima oară pragul de 1.000 de miliarde în iunie 2019, iar doi ani mai târziu a ajuns la dublare. Spre comparație, între 2007 și 2017 capitalizarea nu a depășit niciodată 500 miliarde, un punct extrem de jos fiind în martie 2009, când a scăzut la sub 150 miliarde dolari.Acțiunile au crescut cu 64% față de martie 2020 când a început pandemia. Trimestrul trecut cifra de afaceri Microsoft a depășit 41 miliarde dolari.Apple are o capitalizare de 2.240 miliarde dolari, Amazon este la 1.770 miliarde, iar Alphabet, la peste 1.600 miliarde dolari.Sursa: CNN