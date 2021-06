Firmă românească de contabilitate online, preluată de compania norvegiana Visma, care a investit și în SmartBill

​Compania IT norvegiană Visma, care a cumpărat în 2019 jumătate din platforma românească de facturare SmartBill, preia acum un pachet majoritar dintr-o altă firmă IT din România. SRL-ul bucureștean are o echipă de contabili și oferă antreprenorilor servicii de contabilitate printr-o aplicație bazată pe cloud.





Citește mai departe și comentează pe StartupCafe.ro...