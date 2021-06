​INTERVIU "M-am simțit pe deplin inginer după ce am văzut rezultatul interacțiunii soft-mașină"

Articol susținut de Thales

Valeriu Dumitrescu, inginer testare automată software la Thales România, dezvoltă programe pentru testarea unui sistem instalat pe nave militare germane, britanice și americane. A absolvit Universitatea București, profilul Calculatoare și Tehnologia Informației și Facultatea de Științe Politice din cadrul SNSPA, unde a studiat cu mare interes despre relații internaționale și crize politico-militare. La prima vedere, nicio legătură între cele două. La o privire mai atentă, cele două facultăți i-au conturat cariera și cei aproape 10 ani de când lucrează în domeniul ingineriei software.





Unde se întâlnesc tehnologia informației și crizele militare internaționale?





Deci, aici, în București facem programe care testează sisteme vitale pentru o navă de luptă?





Ești inginer software, dar văd că munca ta implică foarte mult domeniul apărării. Nu ești pe câmpul de luptă, dar presupun că nivelul de responsabilitate e oricum uriaș...





Pe tine cine te-a ajutat în parcursul profesional?





Ești foarte captivat de munca ta. În timpul liber stai tot pe laptop, esti preocupat tot de algoritmi și sisteme?





Pare că nu au de-a face una cu alta, e drept. La fel mi-am spus și eu în anii în care învățam despre calculatoare și software la Universitate. Dar am fost mereu pasionat de apărare, politică și relații internaționale și la un moment dat chiar mă gândeam să merg pe această cale. Așa am ajuns la SNSPA și am studiat domeniul securității în context internațional. Și, totuși, primul job a fost tot în domeniul tehnic, pe testare software. Am rămas interesat de domeniul apărării și, iată, că am ajuns astăzi să combim cumva cele două paliere de cunoștințe. De aproape doi ani, la Thales dezvolt algoritmi și implementez soluții de automatizare pentru testarea sistemului de management de luptă TACTICOS – un produs care este instalat pe nave de război.Nu numai, ci și dezvoltăm noi funcționalități ale acestor sisteme. Dar, strict referitor la întrebare, da, conduc o echipă de patru ingineri. Împreună lucrăm la aceste soluții de testare automată care asigură calitatea și buna funcționare a acestor sisteme maritime. Și este foarte importantă precizarea că TACTICOS este sistemul de operare al unei nave militare, deci un sistem de tip safety-critical. O navă de război nu este conectată online și, dacă apar probleme software și trebuie schimbat sau remediat ceva, nava trebuie întoarsă din drum și adusă în port pentru intervenții. Vă imaginați risipa de timp și de bani și, mai grav, periclitarea unor misiuni de securitate.Sistemul TACTICOS echipează în prezent nave militare aparținând unui număr de 25 de state, printre ele aflându-se Germania, Marea Britanie și Statele Unite. Testarea, care se face prin programele la care lucrez, asigură calitatea în pregătirea acestui sistem pentru viitor, pentru a răspunde unor noi posibile amenințări și pentru noi tipuri de operațiuni de securitate maritimă.Am înțeles din prima zi de lucru cât de mare este responsabilitatea mea în acest job, de ce este absolut necesar să respectăm, eu și echipa mea, standardele de calitate impuse. Pe scurt, știm că nu putem să ne jucăm cu viețile unor oameni. Dar, acest lucru face acest proiect complex să fie provocator și să mă motiveze. E un proiect pe termen lung din care vreau să fac parte. Mă pot dezvolta profesional în continuare, pentru că e un domeniu în care înveți mereu. Și, în același timp, pot la rândul meu să ofer expertiză celor interesați de domeniu.Ar trebui să precizez aici că, în facultate, acest profil de inginer de testare automată nu este foarte bine conturat și, deci, nici aprofundat. Pe lângă munca de bază la Thales, încerc împreună cu colegii mei să stabilesc și niște standarde, protocoale pentru definirea clară a acestui profil. Sunt mentor pentru juniori în acest domeniu și încerc să-i ajut să descopere importanța testării automate în ingineria software.Și eu, la rândul meu, am beneficiat de mentorat din partea colegilor de la Thales Olanda, acolo unde a fost creat sistemul TACTICOS, dar și a colegilor din Thales România, seniori în domeniul programării și al ingineriei sistemelor. Și acum învăț de la ei, jobul meu presupune o permanentă formare și învățare. M-am simțit cu adevărat inginer după ce am testat integrarea softului cu un radar fizic și am văzut rezultatul interacțiunii soft-mașină. E acel sentiment al muncii reflectate în realitate, dincolo de algoritmi și programe. Sunt foarte utile aceste experiențe.În Olanda am participat la un exercițiu într-o cameră denumită Thales Experience - o încăpere care simulează experiența dintr-o cameră de comandă de la bordul unei nave militare. Desigur, în viitor îmi doresc să ajung să vizitez centrul de comandă al unei nave echipate cu TACTICOS și, de ce nu, să particip la un exercițiu de testare a integrării sistemului software cu aparatura din dotarea navei.Nu. Fac sport destul de mult, joc tenis, mă plimb cu bicicleta. Citesc, sunt pasionat de psihologie. Duc viața normală a unui tânăr de 31 de ani, împreună cu soția mea și cu cele cinci pisici pe care le avem acasă.