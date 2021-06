Windows 11: sistemul de operare creat pentru munca și studiul pe model hibrid

Articol susținut de Microsoft

Acest lucru înseamnă că organizațiile au nevoie de un sistem de operare ușor de gestionat de către echipele IT, care să le permită angajaților să lucreze sau să învețe de acasă ori de la birou, aflându- se la școală sau în oricare alt loc. Acest sistem de operare trebuie să asigure, totodată, un nivel avansat de securitate, într-un peisaj tot mai complex în ceea ce privește amenințările cibernetice.Prin varianta Windows 11, întregul sistem de operare Windows a fost regândit pentru a oferi posibilitatea de personalizare a modului de lucru sau de studiu. Așadar, Windows 11 le oferă utilizatorilor o experiență simplificată și mai personală, fără a face compromisuri în materie de performanță, securitate și administrare.Mai exact, interfața generală de utilizare a fost modernizată, păstrând totuși aspectul familiar. Meniul Start a fost, de asemenea modernizat, iar căutarea aplicațiilor și documentelor recomandate simplificată.Foarte mulți dintre noi lucrează cu mai multe ferestre (documente, prezentări, foi de calcul) deschise în același timp, astfel că Windows 11 se concentrează pe îmbunătățirea modului în care lucrăm cu ele, cum le organizăm, cum și unde le fixăm pe ecran, modul în care le grupăm și revenim la ele atunci când avem nevoie de una anume. În plus, Windows 11 oferă posibilitatea de păstrare a ferestrelor inițiale, ceea ce duce la o economie de timp și la păstrarea ritmului de lucru, în cazul conectării și deconectării repetitive a dispozitivului pe parcursul unei zile.Totodată, și aspectul vizual al Office-ului a fost îmbunătățit, Windows 11 facilitând o experiență pe PC mai simplă și mai fluidă în toate aplicațiile, pe baza design-ului și sistemului Fluent. De exemplu, Microsoft Office se potrivește acum cu toate temele Windows, astfel că oferă o imagine curată, aerisită, în oricare dintre temele Office, inclusiv în modurile întunecat, alb, colorat sau gri închis.Fiecare dintre noi ia parte la numeroase ședințe online, iar pentru a crește calitatea acestora, au fost aduse îmbunătățiri în ceea ce privește integrarea cu aplicațiile de colaborare și comunicare precum Microsoft Teams, de exemplu, pentru a ne fi mai ușor să activăm sau să dezactivăm microfonul, să partajăm fie desktopul fie o singură aplicație, în timpul unei astfel de întâlniri, direct din taskbar.Windows 11 se adresează diferitor categorii de utilizatori. Elevii și studenții de pretutindeni, de exemplu, au făcut, în ultimul an, cursuri de la distanță sau în format hibrid. Astfel, noua versiune de Windows vine cu îmbunătățiri extinse în materie de accesibilitate, oferind posibilitatea de a transforma vocea în text, ceea ce îi ajută pe elevi, indiferent de abilitățile sau preferințele lor de învățare, să acceseze singuri materialele de care au nevoie, în timp ce profesorii pot personaliza metodele de predare și pot folosi cât mai eficient timpul de la orele de curs.Totodată, Windows 11 oferă și noi instrumente care să faciliteze concentrarea, de la camere inteligente care estompează mișcările din fundal până la setări care reduc la minimum bruiajele din câmpul vizual. Aceste inovații le vor permite tuturor cursanților să se concentreze asupra orelor, indiferent dacă sunt acasă sau în clasă.În plus, în contextul în care numărul amenințărilor cibernetice a crescut în ultima perioadă, siguranța în mediul online a devenit extrem de importantă, motiv pentru care Windows 11 a fost conceput astfel încât să protejeze elevii prin blocarea conținutului periculos și inadecvat, indiferent dacă aceștia se află acasă sau la școală.Securitatea cibernetică este, astăzi, mai importantă ca niciodată. În cel mai complex mediu de securitate cibernetică întâlnit vreodată, avem nevoie de o platformă performantă, care să facă față peisajului în schimbare al amenințărilor de acest tip, mai ales că numărul dispozitivelor, aplicațiilor și rețelelor folosite de utilizatori este în creștere.Windows 11 este compatibil cu sistemul Zero Trust și vine cu un design sigur, cu noi tehnologii de securitate integrate care vor adăuga niveluri suplimentare de protecție, plecând de la cip la cloud, pentru a asigura o productivitate sporită și noi experiențe de utilizare. În plus, cele mai importante funcții de securitate (precum izolarea echipamentelor hardware, criptarea și protecția anti-malware) sunt activate în mod implicit. Mai mult, noile standarde de securitate a echipamentelor hardware, care vin cu Windows 11, formează o bază solidă, rezistentă la atacuri.Microsoft face demersuri speciale în materie de securitate pentru Windows 11 încă din anul 2019, când a anunțat primele PC-uri securizate , marcând un punct cu adevărat important în evoluția în domeniul securității digitale. Acestea (PC-urile securizate), dezvoltate în parteneriat cu producătorii de PC-uri și furnizorii de cipuri, integrează cele mai bune tehnici de securitate pentru firmware-ul sau nucleul dispozitivului care stă la baza Windows, fiind de două ori mai rezistente decât computerele tradiționale în fața atacurilor cibernetice.Peste 1,3 miliarde de dispozitive utilizează astăzi Windows 10, iar reprezentanții Microsoft spun că aceasta (compania) va continua să ofere suport pe măsură ce utilizatorii vor face tranziția la Windows 11. În a doua jumătate a anului 2021, Microsoft va lansa versiunea 21H2 a Windows 10, care va pune la dispoziția utilizatorilor noi actualizări ale funcțiilor care facilitează munca pe modelul hibrid, precum Universal Print, și îmbunătățiri ale funcțiilor de administrare și implementare, cum ar fi Windows Autopilot.Windows 11 este un sistem de operare care va putea fi personalizat, astfel încât să funcționeze în condițiile alese de fiecare dintre noi - aceasta include flexibilitatea de a actualiza computerele eligibile la Windows 11 la sfârșitul acestui an și de a avea dispozitive Windows 10 și Windows 11 administrate împreună, în Microsoft Endpoint Manager. Totodată, utilizatorii mai au opțiunea de a face upgrade la versiunea 21H2 a Windows 10, cu scopul de a utiliza o versiune actualizată și sigură a Windows 10, pe măsură ce își planifică tranziția la Windows 11.