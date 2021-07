Facebook vrea să combată „extremismul” prin denunțarea prietenilor: „Ești îngrijorat că o persoană pe care o cunoști devine extremistă?”

Utilizatori ai Facebook au relatat de asemenea că au primit avertismente potrivit cărora „ar fi putut fi expuși recent la material extremist dăunător”, potrivit mai multor capturi de ecran distribuite pe Twitter.Aceste mesaje sunt însoțite de link-uri pentru „obținerea de sprijin” care duc înspre site-uri ca „Life After Hate” (Viața după ură), o organizație non-profit care ajută oamenii să părăsească grupuri „violente de extrema dreaptă”, conform CNN Noile mesaje par să facă parte din ultima campanie a Facebook de a elimina conținutul extremist de pe platforma sa.„Acest test face parte din munca noastră mai amplă de a evalua modalități de a oferi resurse și sprijin persoanelor de pe Facebook care ar fi putut interacționa sau au fost expuse conținutului extremist sau ar putea cunoaște pe cineva care este într-o categorie de risc”, a afirmat Facebook într-un comunicat remis Insider.Compania condusă de Mark Zuckerberg a precizat de asemenea că „lucrează alături ONG-uri și persoane din mediul academic în această privință”.Potrivit unei știri a agenției Reuters , testul face din angajamentul Facebook față de așa numita campanie „Christchurch Call to Action” care urmărește să elimine conținutul extremist din mediul online.Aceasta a fost creată la două luni după atacul din 2019 asupra unei moschei din Christchurch, Noua Zeelandă, soldat cu 17 victime și difuzat live pe Facebook de către criminal.Facebook s-a confruntat cu critici puternice în ultimul timp pentru că nu ia suficiente măsuri pentru eliminarea conținutului extremist de pe platforma sa, mai ales după atacul asupra Capitoliului american din data de 6 ianuarie a acestui an.