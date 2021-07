Zoom cumpără cu aproape 15 miliarde dolari un furnizor de servicii de cloud

Problema pentru Zoom este că o parte dintre oameni au revenit la muncă sau vor reveni, astfel că șefii companiei trebuie să găsească metode pentru a împiedica o scădere dură a business-ului. Cei de la Zoom mizează pe faptul că modul de lucru hibrid va continua.Zoom a anunțat că va cumpăra Five9, un furnizor de servicii de tip customer-service software via cloud.Five9 are printre clienții companii precum Under Armour și Lululemon, iar achiziția îi va permite Zoom să completeze cu noi oferte pentru companii serviciile Zoom Phone și Zoom Rooms.Zoom este evaluată la aproximativ 106 miliarde dolariSursa: Reuters