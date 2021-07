Samsung nu va lansa o nouă generație Note anul acesta, însă pe 11 august vor fi prezentate câteva smartphone-uri noi

Încă de la început de an zvonurile au indicat că Samsung nu va lansa în acest an o nouă generație Note, iar atunci se vorbea că un motiv ar fi și problemele legate de criza procesoarelor.Pe de altă parte situația este diferită față de acum câțiva ani: Samsung are mai multe modele cu ecran mare și specificații extrem de bune, apropiate de Note, iar sursele spun că la evenimentul din 11 august va fi lansat și telefonul Galaxy S21 FE (Fan edition) care este versiune de S21 cu un preț ceva mai mic.Cap de afiș vor fi însă telefoanele pliabile Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 și cel puțin pe unul dintre ele, probabil pe Galaxy Z Fold, va putea fi utilizat și stylus-ul S-Pen.Tot la acest eveniment este posibil să fie prezentat și un ceas smart care va fi primul de la parafarea unui amplu parteneriat software între Google și Samsung.