Samsung a lansat două noi modele de smartphone-uri pliabile, cu prețuri ce pornesc de la 5.200 lei

Samsung spune că telefoanele pliabile sunt mai mature mai rezistente și mai reușite, o diferență foarte mare față de modelele de acum doi ani.





Samsung. Galaxy Z Fold3 și Z Flip3 sunt disponibile la precomandă începând cu 11 august și vor fi lansate pe 27 august începând cu anumite piețe, precum SUA, Europa și Coreea.

Este un eveniment, fiindcă pentru prima oară un telefon plaibil Samsung costă de la sub 1.000 de dolari în SUA: Z Flip 3 este 999 dolari în varianta cu 128 GB și cu 50 de dolari mai mult în versiunea cu 256 GB. În Europa, telefoanele sunt mai scumpe: la noi este 5.199 lei versiunea de 128 GB și 5.399 lei cea de 256 GB.Telefoanul mai mare Z Fold 3 costă de la 8.899 lei în varianta de la 256 GB și 9.399 lei la 512 GB.Modelul mult mai ieftin și mai mic, Z Flip 3 5G are ecran principal de 6,7 inci și ecran secundar de 1,9 inci. Greutatea este de 183 de grame, iar memoria RAM este de 8 GB.Specificații camerăCameră frontală: 10MP Camera Selfie: F2.4, Pixel size: 1.22μm, FOV: 80˚Cameră duală spate:12MP Ultra Wide Camera: F2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 123˚12MP Wide-angle Camera: Dual Pixel AF, OIS, F1.8Pixel size: 1.4μm, FOV: 78˚Super clear glass with Corning® Gorilla® Glass with DXZoom digital de până la 10x, înregistrare HDR10 +, Tracking AFModelul mai mare ZFold 3 5G este cu 50% mai greu decât Z flip 3 (271 grame) și are ecran principal de 7,6 inci, cel secundar fiind de 6,2 inci. Camera frontală se găsește sub display și este de 4MP, F1.8Camera spate este triplă, cu următoarele specificații12MP Ultra Wide Camera: F2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 123˚12MP Wide-angle Camera: Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Pixel size: 1.8μm, FOV: 83˚12MP Telephoto Camera: PDAF, F2.4, OIS, Pixel size: 1.0μm, FOV: 45˚Super clear glass with Corning Gorilla GlassDual OIS, 0.5x out and 2x zoom optic, zoom digital de până la 10x, înregistrare HDR10+, tracking AFMemoria RAM este de 12 GB și, pentru prima oară pe un telefon pliabil, poate fi folosit stylus-ul S-Pen cunoscut de pe telefoanele de vârf de gamă Galaxy Note.Ce spune compania despre durabilitateÎntalnită pentru prima dată la smartphone-uri pliabile, Z Fold3 și Z Flip3 dispun de rezistență la apă IPX8, astfel încât utilizatorii nu mai trebuie să se îngrijoreze dacă sunt prinși în ploaie, spre exemplu. Ambele dispozitive sunt, de asemenea, echipate cu noua noastră carcasă din aluminiu (Armor Aluminum) – cel mai puternic aluminiu utilizat vreodată pe un smartphone – împreună cu cel mai dur Corning® Gorilla® Glass Victus™ pentru a proteja împotriva zgârieturilor și a căzăturilor accidentale.Ce spune compania despre camera de pe ZFold 3Utilizatorii trebuie doar să extindă noul Z Fold3 pentru a se scufunda în experiențe de vizionare de tip teatru și pentru a rămâne captivați pe deplin de conținutul preferat pe ecranul neîntrerupt Infinity Flex de 7,6 inci – datorită noii noastre tehnologii de cameră sub ecran. Cu pixeli micșorați la minimum, aplicați deasupra decupajului camerei, Z Fold3 are o zonă de vizualizare sporită, astfel încât utilizatorii să obțină o pânză impecabilă pentru aplicațiile lor preferate.