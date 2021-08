Facebook adaugă criptare de tip ”end to end” pentru apelurile video și audio pe Messenger

Criptare in Messenger

Facebook spune că în medie, pe Messenger sunt efectuate 150 de milioane de apeluri în fiecare zi, numărul crescând în ultimele 18 luni din cauza pandemiei care a făcut complicată întâlnirea față în față. Messenger introduce, așadar, de acum, criptarea end-to-end, care codifică datele transferate între cele două părţi participante la apel.Criptarea de tip end to end este implementată pentru apelurile video şi audio unu la unu. Facebook promite că, în viitorul nu foarte îndepărtat, aceasta va fi lansată şi pentru apelurile la care participă mai multe persoane.WhatsApp, și ea parte a Facebook, folosește de ani buni criptarea de tip ”end to end”.Facebook spune că a început să testeze criptarea end to end şi pentru Instagram Direct, funcţia internă de comunicare din Instagram.