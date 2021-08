Samsung și telefoanele pliabile - De ce sunt interesante și de ce viitorul este complicat de un număr de obstacole

Primul telefon pliabil lansat de Samsung în primăvara lui 2019 a avut probleme de durabilitate și review-uri slabe . Multe s-au schimbat de atunci și telefoanele companiei sunt mult mai bune. Nu doar atât: Samsung are și concurenți importanți în domeniu, cum ar fi Huawei, Motorola și Xiaomi. Anul acesta mai sunt așteptate pliabile de la Oppo, Vivo și TCL. Datele Counterpoint indicau o cotă de 85% pentru Samsung.Datele despre piață diferă. IDC indica faptul că în lume s-au vândut anul trecut 1,9 milioane de telefoane pliabile și anul acesta se vor vinde 4 milioane. Datele Counterpoint indicau vânzări de aproape 3 milioane de unități pentru 2021, 9 milioane pentru anul în curs și de peste 25 milioane pentru 2023 pe plan mondial. Marea întrebare este dacă va exista un iPhone pliabil.Telefoanele pliabile Samsung sunt produse mult mai mature și mai bine finisate, ajungând acum la o a treia generație, dar prețurile sunt încă mari.Vânzările vor crește, dar rămâne de văzut în ce ritm. Două obstacole stau în calea acestor telefoane: prețul mare și nevoia de a dovedi clienților că aceste modele sunt durabile. Prețurile au mai scăzut, dar sunt încă mult peste cât ar fi în medie clienții dispuși să cheltuiască pentru un smartphone nou. Trebuie spus însă că aceste telefoane pliabile sunt în segmentul premium, unde volumele de vânzări sunt net mai mici decât în segmentul Entry și în cel mediu.Compania a lansat recent două noi telefoane flexibile : Z Flip 3 și Z Fold 3, pentru primul prețurile pornind de la 5.199 lei, iar pentru cel de-al doilea, de la 8.899 lei.Modelul mult mai ieftin și mai mic, Z Flip 3 5G are ecran principal de 6,7 inci și ecran secundar de 1,9 inci. Greutatea este de 183 de grame, iar memoria RAM este de 8 GB. În versiunea de 128 GB prețul este de 5.199 lei, iar pentru 256 GB prețul este cu 200 de lei mai mare.Modelul mai mare Z Fold 3 5G este cu 50% mai greu decât Z Flip 3 (271 grame) și are ecran principal de 7,6 inci, cel secundar fiind de 6,2 inci.Câteva mii de români au cumpărat și folosesc telefoanele pliabile lansate de Samsung începând cu toamna lui 2019. Pe plan mondial este de așteptat ca vânzările să se tripleze față de 2020. Creșterea este puternică, dar pliabilele rămân o nișă, pe o piață a smartphone-urilor în care se vând în lume 1,5 miliarde de unități, de la cele de 50 de euro, până la cele de aproape 2.000 de euro. Pliabilele au acum în lume sub 0,5% din piața totală a smartphone-urilor.Tiberiu Dobre, șeful diviziei telecom pentru Samsung în România și Bulgaria spune că telefoanele pliabile vor avea un cuvânt foarte important de spus în viitor și o creștere substanțială va urma.”Sunt telefoane flagship și nu vor substitui niciodată alte segmente de preț în gama de, spre exemplu, 200, 300 sau 400 de euro, dar din telefoanele flagship vor avea o proporție consistentă (...) Ne bucurăm foarte tare că am reușit să optimizăm costurile de asemenea manieră încât un telefon pliabil să fie apropiat ca preț de un telefon clasic”, spune Tiberiu Dobre.Reprezentatul Samsung spune că va urma o importantă creștere în volumul de vânzări pentru aceste telefoane și adaugă că asta se va întâmpla datorită prețurilor mai mici, a telefoanelor îmbunătățite, dar și faptului că tot mai mulți oameni vor afla de existența acestor modele pliabile.Samsung mizează și pe faptul că aceste noi telefoane lansate zilele trecute sunt rezistente la apă și au o construcție mai bună a balamalei, astfel că rezistă la 200.000 de închideri și deschideri, număr de care userii nu se vor apropia într-un ciclu normal de 2-3 ani de utilizare.Tiberiu Dobre spune că noile telefoane țin cont de modul în care ultimii 2 ani, și mai ales perioada pandemiei, au schimbat obiceiurile de folosire a smartphone-urilor: oamenii trimit mai multe fotografii și video-uri pe rețelele sociale, asistă des la conferințe video și joacă pe smartphone tot mai multe jocuri. Experiența de gaming este reușită fiindcă telefoanele au ecran mare, rată de refresh de 120 hz și procesoare tot mai puternice.Aceste telefoane pliabile pot fi foarte utile. Dobre dă ca exemplu modelul mai mare, Z Fold 3 la care user-ul poate privi la o conferință video și își poate lua simultan notițe pe ecran cu stylus-ul S-Pen pe partea inferioară a ecranului (Z Fold a primit acum această funcționalitate).O altă noutate ține de o caracteristică de mult timp așteptată: camera plasată sub display. La Z Fold 3 specificațiile camerei frontale sunt 4MP f/1.8 + 10MP f/2.2, iar unii review-eri au spus că pozele nu prea au calitatea așteptată la această rezoluție.Cei de la Samsung spun că soluția a fost aleasă după îndelungi studii și teste, iar pentru activitățile la care camera este folosită - selfie-uri-uri și apeluri video - rezoluția camerei asigură calitate la fotografii și la video pentru acest tip de activități.Mulți sunt sceptici când este vorba de viitorul telefoanelor pliabile. Prețurile vor mai scădea, dar nu în ritm foarte rapid, iar mulți clienți vor spune că nu au nevoie de un astfel de telefon când cele convenționale sunt foarte bune.Unul dintre cele mai sceptice articole apărute în ultimele zile în presa internațională este din publicația Wired.com și se întreabă dacă aceste telefoane pliabile nu vor fi precum televizoarele 3D de acum un deceniu: toată lumea vorbea atunci despre ele și le prezenta ca fiind revoluționare, dar vânzările au dezamăgit grav.Nu credem că smartphone-urile flexibile vor avea soarta TV-urilor 3D fiindcă sunt mult mai interesante decât acestea, oamenii cumpără mult mai des un smartphone decât un TV și clar că aceste telefoane sunt mult mai utile decât era un TV 3D.Însă pentru ca vânzările mondiale să nu mai fie de 5-10 milioane de bucăți pe an, ci de 50 de milioane (probabil după 2025), aceste telefoane trebuie să fie mult mai acceptabile la preț și o altă mare condiție este ca niciun mare scandal legat de fiabilitatea lor să nu apară.