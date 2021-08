[P] Grupul Fortech semnează primul acord de achiziție, cu firma de IT Zipper Studios

​Furnizorul românesc de servicii software, Fortech, prezent cu 4 centre de dezvoltare și peste 900 de angajați și colaboratori în România, anunță preluarea companiei de IT Zipper Studios într-o tranzacție ce va fi oficiată la 1 septembrie 2021. Detaliile financiare nu au fost dezvăluite.





Grupul Fortech a încheiat un acord pentru achiziționarea Zipper Studios, o companie de servicii de dezvoltare software din Cluj-Napoca cu o cifră de afaceri de 400 000 Euro și o prezență de 4 ani pe piață.







Aceasta este prima achiziție realizată de Fortech, ca parte din noul plan de creștere prin M&A (fuziuni și achiziții) anunțat la debutul celui de-al 2-lea trimestru al anului în curs.





Prin prisma acestei achiziții, Zipper Studios devine parte integrantă din brandul Fortech, sporind capacitatea acestuia de a concepe și livra aplicații software moderne, cu precădere pentru clienți din Vestul Europei și din SUA. Clienții Zipper Studios vor fi deserviți mai departe sub noua structură, având acces la un ecosistem mai bogat de servicii software end-to-end și o putere de scalare semnificativ mai mare.





Sinergia creată prin îmbinarea competențelor celor două companii deschide calea spre inovație prin tehnologii de ultimă generație și amplifică atât puterea de scalare cât și viteza de implementare a serviciilor oferite către clienții celor două entități.





Filip Mărușca, Partener și General Manager Zipper Studios, a declarat:







"De Fortech ne leagă o colaborare de doi ani. Această etapă a fost un prilej bun de validare a aspirațiilor noastre comune și a afinității dintre echipele noastre la nivel de cultură, organizare și mod de lucru. Astăzi, dorim să ne unim competențele tehnice și de business într-o viziune unitară, orientată spre clienți, oameni și proiecte de calitate. Credem cu tărie că această nouă etapă este un pas înainte pentru fiecare membru al echipei noastre, iar oportunitățile pe care le vom avea acum în cadrul Fortech și experiența lor din domeniu ne vor ajuta să trecem la urmatorul nivel, dezvoltând mai departe ceea ce am început în urmă cu 4 ani."





Zipper Studios, avându-i ca acționari pe Vlad Negrea, Radu Benga și Filip Mărușca, oferă servicii IT personalizate ce acoperă ciclul complet de dezvoltare al unui produs software. Adoptarea metodei de lucru Agile și focusul pe tehnologii moderne (ex. Flutter, Javascript etc.) conferă valoare serviciului și un grad de competitivitate ridicat. Compania a fost recunoscută în mod repetat în topurile platformei B2B Clutch pentru expertiza serviciilor web și mobile. Conexiunea cu cele mai însemnate acceleratoare de afaceri le-a deschis calea spre înțelegerea aprofundată a nevoilor de digitalizare moderne și a construcției unui produs software. Acestea au condus la definirea unui model de colaborare axat pe multidisciplinaritate la nivelul compoziției echipelor și o abordare consultativă în raport cu clientul, care se pliază la modelul de lucru al grupului Fortech.





"Colaborarea noastră precedentă ne-a dat ocazia să descoperim că funcționăm după un ADN și valori similare. Aspectul cultural primează pentru noi. Astfel, ne asigurăm că proiectele de achiziții pe care le realizăm se ancorează natural la direcția strategică construită de Fortech și ne întăresc." – a adăugat Marius Vânca, VP of Software Engineering, Fortech.





Investițiile în extinderea serviciilor devin o prioritate cheie dintr-un plan mai larg de dezvoltare, comunicat recent de Fortech. Integrarea unui plan de M&A survine pe fondul cererii înregistrate de Fortech din partea unui portofoliu tot mai însemnat de clienți din domeniile strategice prioritare. Acestea includ domenii puternic reglementate precum sănătate și servicii financiar-bancare, dar și domeniul auto, servicii profesionale sau producția industrială.





Portofoliul Fortech a evoluat în tandem cu investițiile realizate de companie de-a lungul timpului. În ultimii ani, compania s-a îndreptat spre o poziționare ca partener tehnic matur, activ implicat în proiecte de transformare digitală pentru clienți cu cele mai înalte standarde. Garant al acestor afirmații stau recunoașterile obținute de companie din partea Forbes, EY, Deloitte, sau a organizației internaționale de outsourcing (IAOP). Recent, Fortech a devenit parte dintr-un grup select de 46 de furnizori de servicii preferat de Bosch, fiind ales dintr-un total de peste 23.000 de furnizori, ce compun rețeaua globală a clientului.





"Mă bucur nespus să le urez bun-venit membrilor Zipper Studios sub umbrela Fortech. Totodată, le mulțumesc pentru aportul de competență, prospețime și agilitate pe care-l infuzează în proiectele noastre odată cu alăturarea lor. Agilitatea este factorul vital care ne permite să răspundem printr-un serviciu calitativ, adaptat în ritm cu evoluția nevoilor clienților noștri." – a declarant Călin Văduva, CEO Fortech.





Pentru menținerea tendinței de creștere, în următorii ani, Fortech a anunțat recent o strategie care prevede trei rute de acțiune, inclusiv fuziuni și achiziții:





• Creșterea capacității de livrare a serviciilor de dezvoltare software. Acest plan include achiziția unor firme IT care au nevoie de o organizație gazdă pentru a crește și care pot amplifica expertiza, multidisciplinaritatea și capacitatea de scalare a companiei. În completare, compania vizează intensificarea planului de recrutare pentru centrele regionale din Cluj, Iași, Oradea și Brașov; prin colaborări independente cu freelanceri; sau colaborări la distanță.





• Specializarea serviciilor de dezvoltare software: prin investiții strategice în noi verticale de business, abordarea serviciilor software de nișă pe orizontală și evoluția modelului de livrare.







• Deschiderea unei divizii de investiții, Fortech Ivestments, axată înspre dezvoltare de produse prin investiții în proiecte de startup, investiții de tip joint venture sau achiziții în vederea dezvoltării de produse software.







Finalizarea achiziției Zipper Studios este planificată până la 1 Septembrie 2021, când Zipper Studios devine complet parte din Grupul Fortech. Grupul clujean a raportat pentru 2020 o cifră de afaceri de 33,5 milioane de Euro. Pentru anul financiar curent vizează să treacă pragul de 40 de milioane de Euro. Ținta pentru anii următori este de a crește cu cel puțin 25% anual, ca urmare a aplicării planului strategic axat pe achiziții, specializarea serviciilor software și investiții în produs.







Despre







Fortech este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii software din regiunea Transilvaniei, cu birouri regionale în Iaşi, Oradea şi Braşov şi un număr de peste 900 de angajaţi şi colaboratori. Compania se bucură de recunoaşterea EY, Forbes şi a fost inclusă în mod repetat în topul Deloitte, ce clasează companiile cu cea mai rapidă creştere din Europa Centrală şi de Est. Pe lângă includerea sa în Top 100 Software Outsourcing Companies Worldwide de către IAOP, tot în acest an, Fortech a fost selectat de conglomeratul german Bosch în lista furnizorilor preferaţi, la nivel global.







avocatul Alexandru Lefter, partenerul coordonator al practicii de fuziuni și achiziții din cadrul firmei de avocatură LC LegalProof, ( *Compania Zipper Studios este asistată în procesul de achiziție de, partenerul coordonator al practicii de fuziuni și achiziții din cadrul firmei de avocatură, ( www.lclegalproof.com ).